100 % العمل عن بُعد في هيئة تنمية المجتمع

المصدر: دبي - البيان

قال أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، إن هيئة تنمية المجتمع في دبي ستوفر خدماتها لكافة فئات المجتمع بشكل كامل من خلال العمل عن بُعد، وذلك حفاظاً على سلامة الموظفين والمتعاملين، وتماشياً مع التوجيهات الحكومية بتسخير التقنيات ووسائل التواصل والاتصال الحديثة للتعامل بحكمة مع الأزمة الراهنة، دون إحداث أي تأخير أو تقصير في جودة الخدمات.

وأضاف أن الهيئة بدأت بتطبيق نظام العمل عن بُعد على نسبة 30% من موظفيها مع بداية الأزمة الراهنة بغرض قياس فعالية الأداء، وتم زيادة هذه النسبة إلى 50% بشكل تدريجي لتصل اليوم إلى 100%، مبيناً أن سير العمل سيستمر من دون تأخر أو انقطاع، وبما يلبي تطلعات المتعاملين ويحافظ على وقايتهم وسلامتهم.

ولفت إلى أن الهيئة وفّرت مجموعة متكاملة من القنوات البديلة للحصول على الخدمات، بما في ذلك التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني ومكالمات واجتماعات الفيديو والمتابعات والاستشارات الهاتفية، كما أن خطوط اتصال الهيئة تعمل على مدار الساعة لتلقي طلبات واستفسارات وملاحظات أفراد المجتمع والتعامل معها.