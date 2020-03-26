«الموظف الذكي» يدعم «العمل عن بعد» في دبي

المصدر: دبي - البيان

أوضحت دبي الذكية أن تطبيق «الموظف الذكي» يدعم بشكل كبير نظام العمل عن بعد، إذ يوفر مجموعة واسعة من الحلول الفعالة التي يمكن لموظفي حكومة دبي الوصول إليها دون الحاجة إلى الحضور لجهة العمل.

ويستفيد من التطبيق 71 جهة حكومية في الإمارة فيما يستخدمه 52000 موظف وموظفة.

ويشمل التطبيق خدمات عدة منها: إمكانية تقديم الإجازات والاستفسار عن أرصدتها، وطلب الشهادات، وإجراءات المشتريات، وتسجيل الدخول والخروج في بداية الدوام اليومي ونهايته بدلاً من نظام البصمة، إلى جانب وضع سجلات الحضور والأذون والحصول على المعلومات ذات الصلة بالراتب بما في ذلك كشوف الرواتب، ومراجعة التسلسل الهرمي لفريق العمل، أو البحث عن موظف والاتصال به، فضلاً عن إمكانية استخدام التطبيق لتنفيذ المهام اليومية المختلفة مع توفير الوقت المستغرق لهذه المهام وفقط باستخدام الهاتف الذكي.

ويمكن تحميل تطبيق «الموظف الذكي» بكل سهولة عبر كل من: App Store و Google Play.