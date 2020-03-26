الإعلان عن صندوق الإمارات وطن الإنسانية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن أمس عن إطلاق «صندوق الإمارات وطن الإنسانية» في الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وذلك بالتنسيق بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والجمعيات والمنظمات الإنسانية في الدولة.

ويستقبل الصندوق مساهمات الأفراد والمؤسسات المادية والعينية، إضافة إلى المساهمات الأخرى المتمثلة في المباني والمرافق الحيوية والسيارات ووسائل الدعم اللوجستي عبر مراكز الهلال الأحمر على مستوى الدولة، والجمعيات الخيرية الأخرى. وتم وضع آلية لإدارة وتنظيم وإدامة المساهمات «العينية والمادية» بهدف توحيد الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا.

ويأتي إنشاء الصندوق تعزيزاً لجهود الدولة في الحد من تداعيات الفيروس الصحية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، ويجسد مضامين التلاحم المجتمعي الذي يسود مجتمع الإمارات الذي يشد بعضه بعضاً.

وكانت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» قد استضافت بمقرها في أبوظبي الاجتماع الأول لتأسيس صندوق الإمارات وطن الإنسانية، بحضور ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، إلى جانب ممثلين عن المنظمات والهيئات الإنسانية والجمعيات الخيرية في الدولة.

وأشادت «هيئة الهلال الأحمر» والمنظمات والجمعيات الأخرى بمساهمات الأفراد والمؤسسات والهيئات، والتي جاءت بمبادرات ذاتية من تلك الجهات، ما يؤكد حسها الوطني العالي، واستشعاراً منها لمسؤوليتها المجتمعية في هذه الظروف الصحية الطارئة.