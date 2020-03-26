مليونا درهم لصندوق الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن صندوق الوطن، المبادرة المجتمعية لمجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين بهدف دعم صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، عن تلقيه مساهمة جديدة بقيمة مليوني درهم قدمها رجل الأعمال الإماراتي الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري وإخوانه، وذلك بهدف دعم الصندوق وتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية بدفع مسيرة التنمية وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ببناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة.

وأثنى الدكتور مبارك العامري على دور الصندوق المهم وتوفيره منصة رائدة لرجال الأعمال الإماراتيين من أجل المساهمة في خدمة وطنهم..

مضيفاً: «نحن شعب دولة الإمارات وأبناء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تقع علينا اليوم مسؤولية المساهمة في مسيرة وطننا الغالي، لا سيما أن قيادتنا الرشيدة تبذل جلّ جهودها من أجل المحافظة على أمننا وسلامتنا».

وأعرب مجلس إدارة صندوق الوطن عن اعتزازه بالدعم الذي يقدمه رجال الأعمال في دولة الإمارات للصندوق.