أكاديمية أبوظبي الحكومية و«مجلس الشباب» يطلقان البرنامج الرقمي «جيل أبوظبي القادم»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية التابعة لدائرة الإسناد الحكومي، ومجلس أبوظبي للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، إطلاق البرنامج الرقمي «جيل أبوظبي القادم»، بالتعاون مع منصات التعليم الإلكترونية العالمية، كجزء من مشروع «منصة المهارات الشبابية»، بالتزامن مع إطلاق الشهر الرقمي في حكومة أبوظبي.

ويهدف البرنامج إلى بناء المهارات والمعارف المطلوبة لشباب أبوظبي في العالم الرقمي، وتعزيز مفهوم استمرارية التعلّم لديهم، للتأقلم مع التغيرات المستمرة في مستقبل سوق العمل، ومواكبة آخر المستجدات، بما يضمن التفوق والتميز في أدائهم الوظيفي.

ويوفر «برنامج جيل أبوظبي القادم»، شهادات مهنية التي ستقدم محتوى تكنولوجي، هو الأحدث في عالم التقنية يمد المشاركين بالمعرفة والمهارة العملية اللازمتين، ويتمثل هدف البرنامج الأساسي في تطوير المهارات التقنية للشباب الإماراتي والمقيم. وسيوفر البرنامج بداية شهر أبريل القادم، بالتعاون مع منصة كورسيرا Coursera، أكاديمية علوم البيانات «Data Science».

ويستهدف البرنامج جميع الشباب الإماراتيين والمقيمين في أبوظبي، والذين تبلغ أعمارهم بين الـ 18-35 عاماً، وبدون خبرة مسبقة. فيما يتطلب البرنامج الالتزام بمواعيد تسليم المشاريع المقررة، و10 ساعات دراسة عن بعد أسبوعياً.

وقال علي راشد الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي: «نثق في قدرات شبابنا، وحرصهم».

من جانبها، تحدثت علياء المزروعي مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية بالإنابة: «ستدعم الأكاديمية برنامج «جيل أبوظبي القادم».

وذكرت مريم عبد الله المحياس، رئيس مجلس أبوظبي للشباب: «يأتي إطلاق البرنامج تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة».