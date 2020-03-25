تنفيذي دبي: تطبيق نظام العمل عن بعد بنسبة 100% اعتباراً من يوم الأحد القادم

المصدر: البيان الإلكتروني

بهدف تمكين الجهات الحكومية في إمارة دبي من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمهام المنوطة بها، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة دبي تعميماً للجهات الحكومية بشأن رفع نسبة تطبيق نظام العمل عن بعد ليصل 100% اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020، في سبيل دعم رؤية القيادة لمواكبة التطور الطموح لدبي في ضمان استمرارية العمل وكفاءته، ودعماً لجهود الدولة الوقائية في مكافحة فيروس "كورونا" كوفيد 19 ومنع انتشاره.

وأكد المجلس التنفيذي على ضرورة اتباع الجهات الحكومية للتعليمات الصادرة سابقاً بهذا الخصوص، وضرورة تعزيز التحول الذكي في تقديم الخدمات في كل جهة لضمان مسألة الجودة وكفاءة الأداء، حيث أكدت 24 جهة حكومية تفعيلها لنظام العمل عن بعد بنسبة 100%، إلى جانب مراعاة الوظائف التي تحتم على شاغليها التواجد في مقر العمل حيث يترك تقدير ذلك لمدير الجهة نفسها.