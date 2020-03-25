بلدية دبي تغلق الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية لمدة أسبوعين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت بلدية دبي إغلاق الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية لفترة أسبوعين، قابلة للتعديل، وجاء ذلك في إطار تعزيز التدابير الوقائية الرامية لتأمين صحة وسلامة المجتمع.

وكانت اقتصادية دبي قد وجهت المنشآت التجارية في الإمارة بغلق أبوابها لمدة أسبوعين بدءا من اليوم، بالتوافق مع القرارات والتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، وذلك على ضوء انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وبناء على ذلك، فقد تقرر إغلاق الأنشطة التجارية في الإمارة، على أن يستثنى منها ما قد يمسّ الاحتياجات الأساسية لسكان الإمارة، وذلك حتى الثامن من أبريل المقبل. وفي الوقت ذاته، يتيح القرار لأصحاب المنشآت المغلقة مواصلة ممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية خلال فترة الإغلاق.