بلدية الشارقة تطهر الطرق والمماشي

المصدر: الشارقة ـــ البيان

واصلت بلدية مدينة الشارقة تطهير وتعقيم جميع شوارع ومماشي ومختلف أرجاء المدينة ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وشركة الشارقة للبيئة "بيئة"، واستمرت في أعمال التعقيم باستخدام مواد ذات جودة عالية وكادر مؤهل تم تزويده بجميع اشتراطات ووسائل السلامة واستخدام معدات وأدوات مختلفة ومتعددة، حيث تأتي هذه الجهود في إطار حرص البلدية بالتعاون مع مختلف الجهات على صحة وسلامة المجتمع.

جهود

وشهدت أعمال التعقيم جهوداً كبيرة من البلدية وشرطة الشارقة التي وفرت دوريات في مختلف الشوارع لتأمين عمل الصهاريج وحفاظاً على سلامة أفراد المجتمع، كما قامت شركة بيئة من خلال معداتها المختلفة بتعزيز هذه الجهود وأعمال التعقيم التي تتواصل للحد من انتشار الفيروس.