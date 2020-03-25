بلدية الفجيرة تبدأ حملة تعقيم طرق وشوارع الإمارة

المصدر: الفجيرة ـــ عائشة الكعبي، تصوير ـــ زيشان احمد

انطلقت اليوم حملة موسعة لتعقيم وتطهير كافة طرق وشوارع إمارة الفجيرة، والمرافق والأماكن العامة باستخدام الأجهزة والمعدات الخاصة بالرش والتطهير، باتباع أفضل الممارسات العالمية المستخدمة في هذا الشأن.

وأشار المهندس محمد سيف الافخم مدير بلدية الفجيرة إلى أن الحملة انطلقت عصر اليوم من شاطئ الرغيلات مرورًا بكورنيش الفجيرة وصولًا حتى ممشى جامع الشيخ زايد الكبير، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفق خطة متكاملة وشاملة للتعقيم للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح الأفخم أن أعمال الحملة مستمرة بشكل دوري في مسيرة تتضافر فيها الجهود الوطنية باتباع أفضل الطرق من أجل توفير أعلى درجات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، بتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير وفق الخطط المقررة، لتحقيق أعلى درجات السلامة.

وأكد الأفخم أن فرق العمل المتخصصة بالتعقيم استخدمت أحدث الأجهزة منها الرش الهوائي الذي يعمل على رش سائل التطهير بشكل مكثف يصل لمسافات بعيدة.