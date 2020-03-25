للتصدي لفيروس كورونا..الإعلان عن صندوق الإمارات وطن الإنسانية

المصدر: وام

تم اليوم الإعلان عن " صندوق الإمارات وطن الإنسانية " في الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " وذلك بالتنسيق بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والجمعيات والمنظمات الإنسانية في الدولة.

و يستقبل الصندوق مساهمات الأفراد و المؤسسات المادية والعينية، إضافة إلى المساهمات الآخرى المتمثلة في المباني والمرافق الحيوية والسيارات ووسائل الدعم اللوجستي عبر مراكز الهلال الأحمر على مستوى الدولة، والجمعيات الخيرية الأخرى وتم وضع آلية لإدارة وتنظيم وإدامة المساهمات " العينية والمادية " بهدف توحيد الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا.

يأتي إنشاء الصندوق تعزيزا لجهود الدولة في الحد من تداعيات الفيروس الصحية و الإنسانية و الاقتصادية و الاجتماعية و يجسد مضامين التلاحم المجتمعي الذي يسود مجتمع الإمارات الذي يشد بعضه بعضا.

كانت " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث " قد استضافت بمقرها في أبوظبي الاجتماع الأول لتأسيس صندوق الإمارت وطن الإنسانية بحضور ممثل الهلال الاحمر الإماراتي إلى جانب ممثلين عن المنظمات والهيئات الإنسانية والجمعيات الخيرية في الدولة.

و أشادت " هيئة الهلال الأحمر " و المنظمات و الجمعيات الأخرى، بمساهمات الأفراد والمؤسسات والهيئات، والتي جاءت بمبادرات ذاتية من تلك الجهات ما يؤكد حسها الوطني العالي، واستشعارا منها لمسؤوليتها المجتمعية في هذه الظروف الصحية الطارئة.