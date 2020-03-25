عمار النعيمي يتفاعل عبر «البيان» مع حملة #شكراً_خط_دفاعنا_الأول

المصدر: عجمان ـ أسامة أحمد

تفاعل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان مع حملة #شكراً_خط_دفاعنا_الأول التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساباته التواصلية على شبكة الإنترنت، تقديراً لجهود كافة الفرق والكوادر الطبية وكل العاملين في القطاع الصحي في الدولة، من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين وفنيين، الذين يعملون على مدار الساعة.

وتوجه سموه عبر «البيان» بالشكر إلى كوادرنا الطبية بمختلف التخصصات وقال سموه: «نثمن عاليا تضحيات وتفاني واخلاص كل كادرنا الطبي بمختلف تخصصاتهم وفي كل المواقع وهم يبذلون الغالي والنفيس ليل نهار من أجل الوطن وصحة بنيه ضاربين أروع الأمثلة في التضحية من أجل الإنسانية فلهم منا كل الثناء والشكر والتقدير».

وشدد سمو ولي عهد عجمان على خصوصية المرحلة الآنية والتي تتطلب المزيد من التكاتف والتلاحم والتعاضد كل في مجاله وبحسب ما هو متاح له وأن نعمل جميعاً بروح الفريق الواحد والأسرة الواحدة وأن تكون سلامة الجميع هي مسؤولية كل فرد في مجتمعنا وعلى الجميع أن يتحلّى بالمسؤولية المجتمعية بالالتزام بكل الإرشادات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.

وأضاف سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الظروف تؤكد أن الإنسان هو القيمة الحقيقية للوطن وكنزه الثمين وأن كل ما يمس صحة البشر لا مجال للتهاون فيه وذلك بحسب التوجيهات السامية التي رسخها القادة المؤسسون ويسير عليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

الوفاء لأهل العطاء

وأكد سمو ولي عهد عجمان في تصريحات خاصة لـ «البيان» أن نهج القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة هو الوفاء لأهل العطاء وتقدير الجهود الثمينة التي تبذل من أجل الوطن خصوصاً في الأوقات العصيبة التي تمر بها الأمم والشعوب وتحتاج إلى قدر كبير من التضحية والبذل، مضيفاً سموه: أكد تلك المعاني قولاً وفعلا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهما يقدمان الشكر والتقدير لخط دفاعنا الأول من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين في قطاعنا الطبي في الدولة وهم يتصدون لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

إخلاص وتفانٍ

وأثنى سموه على حملة #شكراً_خط_دفاعنا_الأول، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وذلك تقديراً لجهود كافة الفرق والكوادر الطبية وكل العاملين في القطاع الصحي في الدولة.

ولفت سموه إلى أن في حياة الأمم والشعوب ظروفاً صعبة ولحظات حرجة، ولكننا قد تعلمنا في مدرسة والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن نتحلى دائماً بروح الإيجابية وأن نعلو فوق الصعاب ونقهر التحديات بروح البيت الواحد والعزيمة الواحدة وأن نخلق من تلك التحديات نجاحات جديدة ونبث روحاً متجددة من الأمل والتفاؤل.

وأشار سموه إلى أن ما نشهده اليوم من ابتلاء كبير أوضح للجميع بما لا يدع مجالاً للشك أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الحكيمة قد أسست بنية تحتية ونظاماً صحياً متطوراً استطاع بجدارة التماسك في لحظات الشدة والعبور إلى وضع أفضل من دول كثيرة من حولنا وفي عالمنا.

ونوه سموه إلى أن كل الجهود والقرارات والتدابير التي اتخذتها دولتنا في هذا الظرف الاستثنائي كان لها الأثر الكبير والإيجابي في محاصرة هذا الوباء والحد من تداعياته الخطرة على كل الأصعدة.