أحوال جوية غير مستقرة وسقوط أمطار حتى نهاية مارس

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

قال المركز الوطني للأرصاد أن منطقة الخليج عموما تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يتزامن معه تدفق تيار هوائي من الغرب، يعمل على تحرك السحب من الغرب على شكل موجات متلاحقة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة للبرق والرعد.

وأشار إلى أن طقس الجمعة المقبل سيكون غائما جزئيا إلى غائم تدريجياً على المناطق الساحلية والجزر خاصة ليلاً مع احتمال سقوط أمطار.

وتوقع أنه من السبت إلى الاثنين المقبلين سيتعمق المنخفض الجوي السطحي تدريجياً ويتزامن مع زيادة الرطوبة النسبية في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى تكاثر السحب غرباً وتحركها في اتجاه الشمال والشرق ويتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار على فترات مع فرصة لحدوث البرق والرعد أحياناً.

وتكون الرياح خلال تلك الفترة معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، و اضطراب الموج خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان .

ونصح المركز الوطني للأرصاد بأخذ الحذر أثناء قيادة المركبات خلال سقوط الأمطار والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه وتدني الرؤية الأفقية.