"كامبردج الدولية" تلغي اختبارات طلبة المنهاج البريطاني

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

أعلنت هيئة كامبردج للمؤهلات الدولية، إلغاء كافة الاختبارات الدولية المقرر إجرائها في شهري مايو، ويونيو، القادمين، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبينت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن إلغاء الاختبارات جاء بناء على قيام العديد من دول العالم خلال الأيام الماضية بتمديد إغلاق المدارس حتى مايو ويونيو المقبلين، مما يجعل من المستحيل على العديد من مدارس الهيئة إجراء الامتحانات.

وأوضحت أنه تم التشاور عن كثب مع مجتمع المدارس العالمي، والتأكيد على أن حماية سلامة ورفاهية الطلابوالمعلمين هي من الأولويات، لذلك ولضمان العدالة لجميع الطلبة ودعمهم في مواصلة تعليمهم، وعبرت أن عدم إجراء الامتحانات الدولية التي تقام سنوياً في الفترة ما بين مايو ويونيو 2020 في أي بلد. هو قرار صعب وهذا يشمل امتحانات IGCSE, Cambridge O Level, Cambridge International AS & A Level, Cambridge AICE Diploma and Cambridge Pre-U.

وقالت الهيئة " "نحن ندرك تأثير الوضع الحالي على رحلة تعلم الطلبة، لذلك تعمل العديد من مدارسنا بجد لتقديم التدريس عبر الإنترنت لدعم تعلم الطلبة، وسنواصل تقديم مجموعة واسعة من الدعم والموارد للمدارس والمعلمين والطلاب على صفحاتنا المخصصة على موقعنا الإلكتروني، كما سنقدم تحديثا للمدارس يوم الخميس المقبل كما نعمل على توفير إرشادات واضحة في أقرب وقت، وتقديم نتائج ذات قيمة للطلبة في العديد من البلدان التي نعمل فيها".

وأشارت هيئة كامبردج للمؤهلات الدولية، إلى إدراكها أن الطلاب كانوا يعملون بجد تجاه هذه الامتحانات، لافته إلى أنها ستعمل مع المدارس لتقييم إنجازات الطلاب باستخدام أفضل الأدلة المتاحة، وسيحصل الطلبة على درجة وشهادة من كامبردج الدولية، بناء على المعرفة والمهارات التي اكتسبوها في برامجهم الدراسية، مؤكدة أنها تتحمل مسؤولية عدم مواجهة الطلاب لسوء الحظ نتيجة لهذه الظروف غير العادية.

وأكدت على أنها ستقدم إرشادات للمدارس حول كيفية حصول الطلاب على هذه الدرجات، كما سيتم التواصل مع الجامعات في جميع أنحاء العالم، حيث يقومون بدورهم بدراسة هذه الظروف غير المسبوقة في قرارات القبول، حتى يتمكن الطلاب من متابعة رحلاتهم التعليمية في أقرب وقت ممكن.