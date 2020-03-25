الواحة مول تغلق كافة مراكز التسوق الخاصة بها في الإمارات لمدة أسبوعين

المصدر: البيان الإلكتروني

التزاماً بتوجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، كشفت مجموعة الواحة مول عن إغلاق كافة مراكز التسوق الخاصة بها في دولة الإمارات لمدة أسبوعين، باستثناء كارفور، الصيدليات والعيادات. كما تلتزم مجموعة الواحة مول بمواصلة عمليات التنظيف والتعقيم اليومية بما يتوافق مع توصيات وزارة الصحة الإماراتية وهيئة الصحة بدبي وهيئة الشارقة الصحيّة.

وفي هذا السياق قال المتحدث الرسمي باسم الواحة مول: "انطلاقاً من مكانتنا كقلب المدينة النابض؛ نتبنّى سلامة موظفينا وزوارنا وعموم أفراد المجتمع كأولوية قصوى، ونواصل العمل الجاد لتشجيعهم على الالتزام بوسائل الوقاية التي حددتها الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة".

كما قامت المجموعة باتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية نظراً لاستمرار عمل متاجر المواد الغذائية ومنافذ الرعاية الصحيّة وفق ساعات عملها المعتادة، في حين تفتح منافذ أخرى، مثل صيدلية بوتس، أبوابها من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساءً. وحرصت المجموعة على تزويد مركزها التجاري في دبي بكاميرا حرارية على مدخل المول الرئيسي لضمان صحة الزوار.



وتمّ طلب مجموعة من أجهزة الفحص اليدوية للكشف على زوار المركزين التجاريين في دبي والشارقة عند مداخل مواقف السيارات في الطابق السفلي، والذي سيكون نقطة الدخول البديلة للوصول إلى كارفور وعيادة أي كير في الواحة مول دبي وصيدلية لايف في الشارقة. كما ستعمل أورينت للصرافة كالمعتاد من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا يوميًا، لمنح أصحاب الحسابات غير المصرفية وسيلة لاستلام رواتبهم أيضا كوسيلة للناس لإرسال الأموال إلى أجزاء مختلفة من العالم.