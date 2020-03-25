تعقيم وتركيب بوابة الرقابة الحرارية بسكن عمال دائرة البلدية في عجمان

المصدر: عجمان : أسامة أحمد

نفذت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ، تعقيم وتطهير سكن العمال، باستخدام مواد تعقيم صديقة للبيئة، كما تم تفعيل بوابة الرقابة الحرارية وتشغيل الكاميرا الحرارية لرصد درجة حرارة العمال أثناء دخولهم للسكن على مدار 24 ساعة بشكل يومي، بالإضافة إلى توزيع وجبات الطعام ضمن خطة صحية مع الحفاظ على مسافة الأمان والسلامة بين كل فرد وآخر، ويقيم في مجمع سكن العمال عدد 1924 عامل .



صحة وسلامة العمال



واكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة ، اهتمام وحرص الدائرة على صحة وسلامة العاملين والعيش في بيئة سليمة معافية ، لافتا بانه ضمن الاجراءات الوقائية لعدم انتشار فيروس " كورونا" المستجد نفذت إدارة الصحة العامة بالتنسيق مع إدارة الخدمات المساندة حملة تعقيم وتطهير لسكن العامل ، اضافة الى الاشراف على عملية توزيع وجبات الطعام وضع خطة لسلامة الافراد منعا للتجمع.



وذكر الحوسني بان مجمع سكن العمال يتكون من 3 مباني ويوجد به وسائل ترفيهية وقاعة للطعام ومطعم وملعب لكرة الطائرة ، مؤكدا اهتمام وحرص الدائرة بالحفاظ على صحة العمال ، موضحا بأن عدد عمال البلدية في السكن يبلغ 1216 عاملا ، وعدد 604 عامل يتبع لمجموعة ايمز وعدد 64 عامل لمواصلات الامارات وعدد23 عامل لمستشفى عجمان التخصصي.