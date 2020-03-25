شرطة رأس الخيمة تطلق 72 دورية لتوعية الجمهور بتعزيز إجراءات السلامة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، 72 دورية مرورية توعوية تجوب جميع طرق الإمارة الخارجية والداخلية، وبين الأحياء السكنية، لبث رسائل توعوية لتوجيه أفراد المجتمع بتعزيز إجراءات السلامة ودعم الجهود للوقاية من فيروس كورونا، فضلاً عن أن هذه الدوريات تضع ملصقات بأربع لغات تؤكد على الجمهور أهمية البقاء في المنازل والبُعد عن التجمعات، مثل #خلك في البيت تعزيزاً لجهود السلامة والصحة العامة.



وتأتي الحملة التوعوية بالتعاون مع عدد من الجهات الإستراتيجية، لحث أفراد المجتمع على الالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها السلطات الصحية والأمنية وفي مقدمتها (منع التجمعات) والالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة أو لدواعي العمل، أو لشراء الغذاء أو الدواء، مع تأكيد الالتزام بالإرشادات والقواعد الصحية المتبعة أثناء ذلك.



وأشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية المتبعة في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) ومدى حرص وزارة الداخلية على التعاون والتكاتف مع كافة الجهات للتوعية بأعراضه والحد من انتشاره، فضلاً عن دورها البناء في تصحيح بعض المعلومات المغلوطة المنتشرة بشأنه.



وأشار إلى أن شرطة رأس الخيمة، نفذت سلسلة من الخطوات والإجراءات التعريفية والتثقيفية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقاً لمنهجية المعرفة وذلك بنشر وتعزيز التوعية حول كوفيد 19 حيث تضمنت إجراءاتها توجيه عبارات توعوية إلى كافة شرائح المجتمع، تحتوي على حزمة منوعة من النصائح والإرشادات التوعوية، بعدة لغات بغرض تقديم مجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية التي يتوجب على الجمهور اتباعها.