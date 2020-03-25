عبدالعزيز بن علي النعيمي :الاطباء والكوار الفنية والادارية درع الوطن الحصين

المصدر: عجمان : ( البيان)

قال الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية: "نشارك قيادتنا الحكيمة حرصها على تقدير وتثمين كل من يساهم في الحفاظ على أمن وسلامة من يقيم في "إمارات الخير"، فشكراً حُماة المواطنين والمقيمين والزائرين.. التضحيات التي تقدمونها بجهدكم ووقتكم وصحتكم.. فالتفاني في خدمة الإنسانية أعظم شرف.. شكراً خط دفاعنا الأول لحرصكم على سلامتنا وسلامة عائلاتنا ومجتمعنا، وتوظيف طاقاتكم من أجل الوطن".



وأضاف: "أثبتت دولة الإمارات جاهزيتها لمواجهة "كورونا"، وسخّرت كل قطاعاتها الطبية والصحية لاحتواء الوباء، معتمدة في ذلك على الوعي الكبير للمجتمع، وعلى أبنائها وبناتها، مواطنين ومقيمين، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، من خلال الالتزام والتقيد بالتوجيهات الوقائية، ليكونوا سنداً وداعماً لطواقم الأطباء والممرضين والمسعفين والإداريين في القطاع الصحي، الذين يضحّون بصحّتهم ووقتهم لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، ومتابعتهم لحالات المصابين والمرضى والحالات المشتبه بها".