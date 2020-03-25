انور الهرمودي : خدمات نيابة الشارقة إلكترونية 100 بالمئة

المصدر: الشارقة – نورا الأمير

أكد المحامي العام المستشار أنور الهرمودي رئيس نيابة الشارقة الكلية ، أن خدمات نيابة الشارقة إلكترونية 100 بالمئة ، مشيرا إلى أن المراجعين لديهم تراجعوا إلى 97 بالمئة منذ الاعلان عن بدء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال أن النيابة العامة بناء على توجيهات القيادة العليا ولتعليمات النائب العام الدكتور حمد الشامسي ، قامت بإتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره ، و وفرت من خلالها كافة الإجراءات لإسعاد المتعاملين.

وأوضح أن النيابة العامة سلطة اتهام وتحقيق وتقدم خدمات قضائية لأطراف القضية الجزائية والمتعاملين لكافة شرائح المجتمع فكان لزما عليهم العمل على إيجاد البدائل لتحقيق أفضل الخدمات المقدمة للجماهير في ظل الظروف الراهنة، وهو ما استطاعت تحقيقه بالفعل حتى قبل التدابير الوقائية المتبعة في الدولة .

وأشار إلى تفعيل منظومة تفاعلية لجميع خدماتها على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة ووزارة العدل، إضافة إلى توفير تطبيقاً ذكياً للهواتف المحمولة، يقدم الخدمات العامة كافة للجماهير، والتي أثبتت خلال الأيام الماضية فعاليتها ونالت رضا المتعاملين، فضلاً عن استقبال جميع استفساراتهم من قبل الموظفين سواء عبر البريد الإلكتروني أو بالاتصال الهاتفي، وحل أي معضلة تواجههم في اليوم نفسه.

وكشف رئيس نيابة الشارقة الكلية عن تفعيل التحقيقات عن بعد، لاتاحة فرصة توجيه الأسئلة والاستماع لأقوال أطراف القضية الجزائية عن بُعد عبر تقنيات الاتصال المرئي من قبل النيابة العامة، من خلال غرف مجهزة بمنظومة إلكترونية متكاملة، عن بعد عبر برامج ذات جودة عالية، تضمن جميع حقوق وضمانات المتهمين، بعد ان تم التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين المتمثلة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة و بالتواصل مباشرة مع مراكز الشرطة الشاملة، والبالغ عددها 7 مراكز شرطية ومؤسسات عقابية بالإمارة، وذلك منعاً للاختلاط وحفاظاً على سلامة وصحة الأطراف كافة.

وأوضح الهرمودي، أن البيئة التفاعلية الرقمية التي دشنتها النيابة، مكنتها من تقديم خدماتها الالكترونية ويمكن الاستفادة منها وتلقيها عن بعد من خلال عدة قنوات تواصل ساهمت في عدم الحاجة للحضور إلى النيابة للحصول على تلك الخدمات، مبيناً أنه صار بإمكان المتعامل متابعة خط سير القضية الخاصة به، من بداية ورودها للنيابة، وما ورد بها من تحقيقات وقرارات، وإحالتها للمحكمة، وما طبق فيها من أحكام وتنفيذ.

وذكر ان موقعهم الالكتروني وتطبيقاتهم الذكية تحظى بدعم طاقم فني كامل متواجد على مدار الساعة ، وذلك لتفادي الأعطال والمشكلات الفنية إن وجدت، اضافة الى وجود موظفين مؤهلين ومختصين بتقديم الخدمات الالكترونية للمتعاملين كافة عبر البريد الالكتروني او الاتصال الهاتفي للإجابة على استفسارات الجمهور وتوجيههم كما تراجع جميع المعاملات والطلبات من خلال الموظفين، وتقدم صور الدعم والمساندة كافة، ضمن منظومة عمل متكاملة ومراقبة بشكل يضمن إنجاز المعاملات في خصوصية تامة، وفي وقت قياسي.