محاكم دبي تغلق مركز الخدمات في «وافي مول»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت محاكم دبي إغلاق مركز الخدمات في «وافي مول» بناءً على قرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات بدولة الإمارات، بإغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة، وذلك في إطار الجهود والإجراءات الرامية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وحرصاً على سلامة كافة المتعاملين، إذ توفر محاكم دبي لمتعامليها مجموعة من الخدمات الذكية والإلكترونية لتجنب المراجعة لمراكز تقديم الخدمة. وتضع محاكم دبي صحة وسلامة المتعاملين في أولوياتها، من خلال سلسلة تدابير احترازية لضمان صحة وسلامة موظفيها ومتعامليها ووقايتهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ويوفر مركز الخدمات في «وافي مول» جميع الخدمات عبر الطلبات الذكية والموقع الإلكتروني لمحاكم دبي.

ويضم مركز خدمات محاكم دبي: إدارة الكاتب العدل، ومركز التسوية الودية للمنازعات، وإدارة إسعاد المتعاملين، مع استمرار تقديم الخدمات في مركز الطوار ومركز البرشاء والبرشاء مول، وذلك من الساعة 8:30 صباحاً إلى الساعة 1:30 ظهراً، تيسيراً وتسهيلاً للمتعامل في حصوله على خدمة متكاملة دون عناء.