بلدية دبي تصدر دليلاً مؤقتاً للسلامة الغذائية

المصدر: دبي - وائل نعيم

أصدرت بلدية دبي دليلاً مؤقتاً لإدارة سلامة الغذاء في إمارة دبي يسري العمل به لمدة 3 أشهر اعتباراً من الشهر الجاري إلى شهر يونيو المقبل.

وذلك في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ويسري استخدام هذا الدليل كمرجع في جميع المؤسسات الغذائية، وموردي مواد التطهير والنظافة، وخدمات نقل وتوصيل الأغذية، ويشمل ذلك مركبات نقل الأغذية والدراجات النارية وغيرها من وسائل نقل الأغذية، وشركات تدريب برامج سلامة الغذاء والشركات الاستشارية والشركات المانحة للشهادات.

التزام

وأوضحت بلدية دبي أنه يجب على كل المؤسسات الغذائية الالتزام بنظام سلامة الغذاء في كل الأوقات، وهناك متطلبات إضافية يجب تطبيقها خلال فترة سريان هذا الدليل، في جميع المؤسسات الغذائية وهي: تنظيف وتطهير المناطق العامة، وتنظيف وتطهير الأسطح الملامسة للأيدي، وتنظيف وتطهير الأسطح ذات الاستخدام، الملامسة الأكثر تكراراً.

وفيما يخص المرافق الخاصة بالمتعاملين فيجب أن يتم التأكد من سهولة وصول المتعاملين لمرافق غسل اليدين وأن تكون مزودة بالماء الجاري والصابون في كل الأوقات، كما يجب توفير مطهر الأيدي في مناطق تواجد المتعاملين، ويجب استبدال مقابض الأبواب اليدوية بالتي يتم تشغيلها بالقدم أو بصورة أوتوماتيكية لتفادي اللمس بالأيدي، إضافة إلى التباعد الاجتماعي بين الموظفين، والمحافظة على العادات والنظافة الشخصية على مستوى عالٍ في جميع الأوقات، ويجب تجنب لمس العينين والأنف والفم مع تفادي المصافحة والاتصال القريب.

إبلاغ

كما جاء في الدليل يجب على الموظفين الإبلاغ عن أي حالة مرضية للمشرف الصحي خاصة في حال ظهور أعراض مرضية مثل الحمى والسعال، كما يجب أن يطلب المساعدة الطبية فورا وإبلاغ الإدارة إذا كانت هناك حالة مخالطة للمرضى، وعدم العمل عند ظهور أعراض مشابهة لإنفلونزا مثل الحمى والسعال. كما يجب غسل الأيدي بصورة دورية خاصة عند ملامسة الأسطح المحتمل تلوثها، كما يجب غسل الأيدي بعد ملامسة العينين أو الأنف أو الفم.

وشددت بلدية دبي على ضرورة ارتداء الملابس الواقية والملائمة لطبيعة العمل، وفي حال ارتداء قناع الوجه، يجب لبسه والتخلص منه بصورة صحيحة، وفي حال ارتداء القفازات، يجب لبسها والتخلص منها بصورة صحيحة بعد كل استخدام.

توصيل

وبالنسبة لمركبات وموظفي توصيل الطعام يجب تنظيف وتطهير وحدات وحقائب نقل الطعام بعد كل عملية توصيل، وأن يلتزم موظف توصيل الطعام بالاحتياطات الصحية الكافية في كل الأوقات، وأن يرتدي موظف التوصيل زي العمل المناسب مع شارة تحمل اسمه واسم الشركة التي يعمل بها.

ويجب أن يحمل موظف التوصيل مطهرا معتمدا في الأوقات، وأن يلتزم موظف التوصيل بالتباعد الاجتماعي، وأن يتبع متطلبات النظافة الشخصية، وأن يحافظ على مسافة 1.5 متر عن الأفراد الذين يستلمون الطعام.

كما يجب استخدام القفازات ذات الاستخدام الواحد، وأن يكون ذلك في عميلة الدفع، سواء كان ذلك نقداً أو باستخدام أجهزة الدفع الآلية، ويجب استبدال القفازات بعد كل توصيل وأن تغسل الأيدي بالماء والصابون قبل وبعد عملية التوصيل، إضافة إلى التأكد من إضافة مزودي مركبات الطعام باستخدام خاصية إدارة الموردين عبر منصة فودووتش.

كما يجب استخدام تطبيق «فودووتش» تواصلاً للتحقق من النظافة الشخصية للعاملين، والإبلاغ عن المرض، والتحقق من عمليات التنظيف والتطهير والإبلاغ عن مركبات نقل الأغذية غير المسجلة في بلدية دبي.

ممارسات

وأشارت بلدية دبي إلى أن هناك ممارسات خاصة بالمؤسسات الغذائية للبيع بالتجزئة يجب اتباعها وهي تعليق البوفيه المفتوح في المطاعم والكافتيريات والمقاهي، وفي الفنادق يقتصر الدخول على الضيوف الحاليين في الفندق مع الحجز المسبق. ويتم تقديم الطعام عبر موظفي الخدمة كلما أمكن ذلك، واستبدال الأدوات الملامسة للأيدي مثل مغرفة الطعام بصوره دورية.