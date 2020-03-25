مركز شرطة البرشاء صديق بالكامل لأصحاب الهمم

أكد العميد عبدالرحيم بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشاء بشرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي انتهت من تجهيز مركز شرطة البرشاء ليكون صديقاً بالكامل لأصحاب الهمم بجميع الخدمات والمرافق بنسبة %98.96 وفقاً لمواصفات خدمة وصول التي منحتها بلدية دبي للمركز، بعد التدقيق والتأكد من توفر كافة الشروط وجاهزية المباني والمرافق الخدمية لأصحاب الهمم، وبما ينسجم مع متطلبات كود دبي للبيئة المؤهلة، وضمن خطة التأهيل الشاملة للمباني والمنشآت التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي.

تعاون

وأكد العميد عبدالرحيم بن شفيع أن هذا الإنجاز الذي نفذه المركز بالتعاون مع الإدارة العامة للدعم اللوجستي، ومجلس أصحاب الهمم بشرطة دبي، يأتي تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لتحقيق استراتيجية دبي 2020 «مجتمعي مكان للجميع»، لتكون دبي صديقة بالكامل لأصحاب الهمم في هذا العام، وتفعيلاً للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، خاصة إسعاد المجتمع، ومحاور أهداف استراتيجية أصحاب الهمم بشرطة دبي 2016 - 2021 ، وخصوصاً فيما يتعلق بمحور مكاني، لتكون كافة مرافق ومنشآت ومباني شرطة دبي صديقة لأصحاب الهمم وفق الخطة الزمنية المحددة لذلك.

خدمات

وأوضح العميد عبدالرحيم أن التأهيل تضمن توفير المواقف، وخطوط التوجيه والإرشاد (تك تال)، واللوحات المطبوعة بلغة برايل للفئة البصرية، وكذلك تأهيل المصاعد ودورات المياه لكافة الفئات، ومكاتب الاستقبال للفئة الحركية والسمعية، ووجود مترجمي لغة الإشارة للتواصل الفعّال على مدار الساعة، إلى جانب خدمة «لبيه» لتقديم خدمات سبع نجوم لأصحاب الهمم بمجرد الوصول للمواقف المخصصة لهم وقيامهم بالضغط على زر الخدمة.