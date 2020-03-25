32500 مركبة تستفيد من صيانة «مواصلات الإمارات» بأبوظبي

المصدر: دبي – البيان

كشف عبداللطيف الأنصاري مدير مركز أبوظبي للخدمات الفنية بمواصلات الإمارات، بأن كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الورش الفنية التابعة للمؤسسة جعلها محل ثقة متعامليها في القطاعين الحكومي والخاص .

وكذلك الأفراد، ما ساهم في نمو الطلب والإقبال على الخدمات الفنية المقدمة، حيث بلغ عدد المركبات التي استفادت من عميات الصيانة والإصلاح التي يقدمها مركز أبوظبي للخدمات الفنية أكثر من 32,500 مركبة منذ بداية العام الجاري 2020.

وأوضح الأنصاري بأن مواصلات الإمارات تحرص دائماً على تطبيق عنصري السلامة والأمان في جميع خدماتها لاسيما الفنية منها، والتي تقدمها لشريحة واسعة من المؤسسات والشركات وأفراد المجتمع، بما يتوافق مع قيمها المؤسسية المرتبطة بالعناية والمسؤولية لضمان حماية حقوق مختلف الأطراف، والوصول إلى مستوى راقٍ من الخدمة يضمن راحة وسعادة المتعاملين.

30 جهة

وأشار مدير مركز الخدمات الفنية إلى أن المركز متعاقد مع 30 جهة في الدولة لمددٍ تعاقديةٍ متفاوتة تمتد إلى 3 سنوات، ويتم صيانة مركبات تلك الجهات عبر 44 ورشة فنية موزعة في مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي، منوهاً بأن الطاقة الاستيعابية للمركز تصل إلى صيانة نحو 570 مركبة يومياً، وذلك من خلال طاقمه المكون من 1,069 فني وتقني مدرب ومؤهل و505 حارات فنية.