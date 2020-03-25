بلدية أبوظبي تطلق المشروع النموذجي التجميلي في شارع البطين

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية المشروع النموذجي في شارع البطين، حيث بدأ العمل بالمشروع في فبراير من العام الجاري، ويتوقع إنجازه في فبراير من العام المقبل 2021، وذلك ضمن إطار المشروع المتكامل الذي يستهدف تحسين المظهر الحضاري العام في جزيرة أبوظبي.

وأكدت البلدية أنها تعمل على العديد من المشاريع التي تعنى بتطوير المظهر العام للمدن، سواء داخل جزيرة أبوظبي أو خارجها، وذلك بهدف تعزيز سمعة أبوظبي ومكانتها الحضارية بما يتناسب مع حجم النمو العمراني والاقتصادي، والسعي نحو الارتقاء المستمر بجودة الحياة لإسعاد السكان وتوفير أرقى مستويات الخدمات والمرافق ذات المواصفات العالمية.

ويمتد نطاق الأعمال لهذا المشروع لشارع البطين من تقاطع شارع هزاع بن زايد الأول إلى تقاطع شارع زايد الأول، وتشمل الأعمال: تحسين الزراعات التجميلية والصلبة، وتحسين السلامة المرورية للشارع بشكل كامل، وإنشاء أرصفة وأعمال التجميل الطبيعي (الصلبة والزراعية) على جانبي الطريق، توفير ممرات مشاة آمنة للمشي، إنشاء مسار دراجات على جانبي الطريق.

وقد حرصت البلدية ضمن المشروع على توفير ممرات مشاة آمنة للمشي، ومسارات للدراجات الهوائية، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة والترشيد في استهلاك مياه الري وذلك باستخدام أنظمة الري الحديثة والأوتوماتيكية، واستخدام أنظمة إنارة تجميلية موفرة للطاقة مما يقلل الانبعاثات الكربونية، وذلك تطبيقا وانسجاما مع معايير الاستدامة التي تقوم عليها جميع مشاريع البلدية.

مرحلة أولى

وأوضحت البلدية أن هذا المشروع النموذجي هو المرحلة الأولى بشأن زراعة الحارات الوسطى، ويشمل نطاق أعمال المشروع أيضا إعادة تأهيل وتطوير الزراعة التجميلية على الجزر الوسطية وأطراف الطرق في منطقة البطين في جزيرة أبوظبي (شارع البطين)، مما سيؤدي إلى تحسين المظهر الجمالي العام لمدينة أبوظبي، وتحسين الزراعات التجميلية والصلبة بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية لمدينة أبوظبي.