مسؤولون: التزام المجتــمع بالإجراءات الاحترازية والوقائية أكبر شكر للكوادر الطبية

المصدر: متابعة: رامي عايش، أسامة أحمد، شيرين فاروق، عائشة الكعبي

ثمن مسؤولون دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتوجيه الشكر للفرق والكوادر الطبية وكل العاملين في القطاع الصحي في الدولة.

مؤكدين أن أكبر وأهم تقدير وشكر يمكن أن يقدمه أفراد المجتمع إلى الكوادر الطبية والصحية هو الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية واتباع تعليمات الدولة الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

اهتمام

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على اهتمامه ورعايته وتشجيعه للكادر الطبي وتحفيزه لهم، ونحن أيضاً نعبر عن شكرنا وتقديرنا للجهود الاستثنائية التي تبذلها الكوادر الطبية من أطباء وممرضين ومسعفين وكل من يعمل في الحقل الطبي والصحي، فهم بالفعل خط الدفاع الأول الساهرين على حماية الوطن من فيروس «كورونا»، يعملون ليل نهار وفق أفضل المعايير الصحية العالمية وبأعلى درجات الكفاءة للتصدي لهذا الوباء وضمان سلامة وصحة الجميع.

وإذ نفتخر بالجنود المجهولين الذين يعملون بكل تفانٍ وإخلاص في ظل هذه التحديات غير المسبوقة، فإننا نؤكد على ضرورة أن يكون جميع أفراد المجتمع على قدر المسؤولية وأن يلتزموا بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها الجهات المعنية في الدولة بما في ذلك التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لمنع انتشار هذا الفيروس الشرس، حتى نجتاز هذه الظروف المؤقتة بفضل الله سبحانه وتعالى وحكمة قيادتنا الرشيدة وتكاتف جهود جميع مؤسسات وأفراد المجتمع».

جهود

وثمن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس فريق الأزمات والكوارث في دبي، دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتوجيه الشكر للأطباء والممرضين والمسعفين في الإمارات عن طريق الرسائل والفيديو من خلال وسم #شكراً_خط_دفاعنا_الأول.

مؤكداً أن الجهود الكبيرة التي يبذلونها في جميع الجهات على المستوى الاتحادي والمحلي تؤكد مدى حرصهم على سلامة الوطن وحماية أفراد المجتمع، دون اكتراث لاحتمالية تعرضهم للعدوى.

وأكد أن أكبر وأهم تقدير وشكر يمكن أن يقدمه أفراد المجتمع إلى الكوادر الطبية والصحية هو الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية واتباع تعليمات الدولة الوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي بما يضمن كسر حلقات الانتشار الوبائي بين أفراد المجتمع، وهي الوسيلة الأنجع في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الوباء، منوهاً بضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة كدواعي العمل أو شراء المستلزمات الأساسية للحياة، حفاظاً على سلامتنا وسلامة عائلاتنا.

وأشاد معاليه بجهود جميع المؤسسات في دولة الإمارات سواء الاتحادية أو المحلية خاصة القطاع الصحي نظراً لما يقدمه كادره من أطباء وممرضين ومسعفين من جهود جبارة لاحتواء الأزمة، ومواصلتهم العمل دون إجازات لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية رغم مواجهتهم للخطر باحتكاكهم المباشر مع المرضى ومتابعتهم الحالات التي يتم تسجيلها على مدار 24 ساعة، مؤكداً أن جهودهم محط تقدير وثناء وفخر.

وأضاف معاليه أنهم بدورهم يتعاملون بحزم مع كل من يخالف القوانين ويستهتر بحياة الآخرين، ذلك أن الوضع الراهن يتطلب منا جميعاً بمختلف فئاتنا العمرية التكاتف والتعاون لتجاوز هذه الأزمة العالمية، داعياً أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تعلن عنها الدولة وعلى رأسها التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل.

كفاءة

وتفاعل المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي مع حملة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «شكراً خط دفاعنا الأول»، مؤكداً أن قطاع الصحة في الدولة أثبت كفاءته وجاهزيته لاحتواء أزمة انتشار فيروس «كورونا»، وحاز في مقابل ذلك على ثقة واحترام المجتمع.

وتابع: «في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم، أثبت القطاع الصحي مدى كفاءته وجاهزيته لاحتواء الأزمة وكسب ثقة المجتمع، فاستشعر كل مواطن وكل مقيم الجهود العظيمة التي بذلت من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع».

وأضاف الحميدان: «شكراً لخط دفاعنا الأول، لأنهم يعملون دون كلل أو ملل من أجل تقديم كافة الدعم وتوظيف كل خبراتهم وطاقاتهم من أجل الوطن ومن يقيم على أرض الدولة، شكراً على حسهم الإنساني وعطائهم اللامحدود، هم أبطال جميع الميادين اليوم وهم خط الدفاع الأول يستحقون منا كل التقدير وهم كما عهدناهم على قدر من المسؤولية والإخلاص، ونضع صحتنا وسلامتنا بين أيديهم ونحن في اطمئنان وأمان».

عطاء

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «نتوجه بالشكر الجزيل لكافة العاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين وفنيين في دولتنا الحبيبة على تفانيهم الذي يدعو للفخر والاعتزاز، وشجاعتهم الاستثنائية في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة مجتمعنا».

وأضاف: «نثمن جهودكم وتعبكم وسهركم وهذه الجهود محل تقدير جميع أفراد المجتمع فأنتم خط الدفاع الأول في تحصين مجتمع الإمارات وتجسدون أروع معاني العطاء والتفاني في العمل، حفظكم الله ورعاكم».

مثال مشرف

وثمن الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن هذه المبادرة «تعكس الوحدة المجتمعية، والتفاف القيادة الرشيدة مع الشعب بصورة مشرفة واستثنائية».

وقال إن القطاع الصحي يمثل الدرع الحصينة بعد الله سبحانه وتعالى في هذه الأزمة وفي جميع الأوقات، «فمنهم الأخ والأخت والأب والأم، وهم مثال مشرف للأجيال القادمة في بذل الكثير في سبيل أمن وسلامة المجتمع، ودورنا أن نشكرهم، وأن نقدر جهدهم، وعملهم الدؤوب في حماية الوطن من أي ضرر، ومن واجبنا كأفراد في مجتمع يعمه التكاتف والتماسك أن نلتزم بالإجراءات الوقائية والاحترازية كافة المعممة من قبل المسؤولين، لرد جميل هذه الفئة المخلصة للوطن والقادة».

وأضاف: «التزامنا هو دور وطني، وواجب حقيقي، ومسؤولية لا يمكن أن نتغافل عنها، لنجعل الإمارات أكبر من أي تحدٍ، سائلاً المولى عز وجل أن يبعد عن الأمة هذه الغمة».

تضحيات

وتقدم اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، بالشكر الجزيل للعاملين في خط الدفاع الأول، مضيفاً:

شكراً لكم على تضحياتكم من أجل الوطن، وباعتزاز وتقدير عالٍ نتابع الجهود الخيّرة التي يبذلها العاملون في القطاع الطبي بجميع المستشفيات والمراكز الصحية والإسعافية وفي المؤسسات الصحية، من الطبيبات والأطباء والممرضات والممرضين والإداريين والمساعدين (حماة الوطن اليوم...وسياجه وجنوده المخلصين) الذين يواصلون الليل بالنهار، في خط المواجهة الأمامي لوقف خطر انتشار هذا الوباء العالمي فيروس «كورونا» المستجد وحماية الأرواح، ونثمن حرصهم المسؤول على معالجة المصابين وفق أفضل الإجراءات العلاجية العالمية، وإعادتهم سالمين إلى أهلهم وذويهم، تعبيراً عن شعورهم الإنساني النبيل.

وتابع: «نؤكد لكم أن جميع منتسبي الدفاع المدني معكم، ونحن على ثقة بأن أيام التحدي هذه سنتركها خلفنا، وسنمضي معاً وبنجاح في استعدادنا لعام الخمسين.. حفظكم الله من كل مكروه».

دعم

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية:«#شكراً_خط_دفاعنا_الأول أضم صوتي لصوت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأشكر الأطباء والممرضين والمسعفين والإداريين في القطاع الطبي بالدولة فهم في وجودهم بمواقعهم لعلاج المرضى وتقديم الدعم لمحتاجيه حملوا أرواحهم على كفوفهم في مواجهة فيروس «كورونا» وتداعياته». ‏

وأضافت: «نعيش هذه الأيام تجسيداً لمعنى فداء الوطن وذلك حاضر في شخصية كل واحد من الكوادر الطبية والصحية، وعلينا كأفراد أن نشكرهم كما دعا سموه وأيضاً أن لا نضيّع جهودهم بالخروج من بيوتنا ولكن ندعمهم بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى». ‬

مهمة وطنية

من جهته، أشاد يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي بالكوادر الصحية والطبية في الإمارات، وقال: «جاءت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وقت يتعرّض القطاع الطبي والصحي لمهمة إنسانية هامة عالمياً، وكذلك في الإمارات ووسط هذا كله تأتي دعوة شكرهم لتخفف عن الجنود المجهولين ما هم فيه وتُشكّل دعماً لهم لذا استحقّوا بجد #شكراً_خط_دفاعنا_الأول». ‏‫

وقال: «مهما قلنا لن نوفي الأطباء والفرق الصحية حقهم، فهم في مهمة وطنية متواصلة على مدار الساعة لحماية الإنسان وحفظ الوطن». ‬

وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: «الطبيب والممرض وكل واحدٍ من الكوادر الطبية لم تقتصر تضحيته على الوقت والجهد والأهم التضحية بنفسه.

ولكن تضحيتهم الأكبر أنهم في تماس مباشر مع المرض وتركهم لأحبائهم في مثل هذه الظروف، لذا فإن #شكراً_خط_دفاعنا_الأول هي رسالة قائد أب لأبنائه الذين أخذوا على عاتقهم الحفاظ على الإمارات وأهلها وزوارها أمام عدو غير مرئي لكن أثره واضح على مساحة العالم».

شحذ الهمم

وقال العميد عبدالعزيز علي الشامسي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، إن رسالة الشكر التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى الكوادر الطبية، هي تحفيز لبذل مزيد من الجهد في خدمة الوطن والمواطن والمقيم، كما تبث السعادة في نفوسهم جميعاً، وتؤكد لهم بأن القيادة الرشيدة متابعة كافة جهودهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع وأنهم يعملون بلا كلل من أجل أمن وسلامة الوطن.

وأكد أن القيادة الرشيدة في الدولة تحرص على شحذ الهمم في سبيل خدمة الوطن ووفرت كافة الظروف التي تعزز مسيرة العمل بروح الفريق الواحد للتصدي لكافة الأخطار بيد واحدة من أجل حماية المجتمع وصون سلامته.

وذكر أن ما وفرته الدولة من إمكانيات وخدمات صحية وعلاجية للمرضي دليل على مكانة الإنسان واهتمام القيادة به واعتباره الركن الأساسي للتنمية.

تعاون

من جانبه، قال عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان: شكراً لجميع الكوادر الطبية وكل العاملين في القطاع الصحي، فهم خط الدفاع الأول ضد العدو الخفي فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وأضاف: نسأل الله لكم التوفيق والسداد وجزاكم الله عنا وعن الجميع خير الجزاء، نفخر بكم أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين، أنتم درع الدولة وسياجه المتين وجنده المخلصين، مؤكداً أن التعاون مع القيادة وتكثيف الجهود والالتزام بالتوجيهات الوقائية للحد من انتشار الفيروس هو واجب وطني على الجميع، نستبشر بالخير دائماً بقيادة دولتنا الحكيمة، ونثق برؤيتهم ثقة مطلقة.

فخر واعتزاز

وتوجه محمد خليفة الزيودي، مدير الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، بالشكر والتقدير للكوادر الطبية والتمريضية وكافة القائمين على شؤون الرعاية الصحية في الدولة، واصفاً إياهم بالجنود الذين سخروا طاقاتهم لخدمة الجميع من أجل مواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، والتخفيف عن المرضى في ظل الوضع الصحي الراهن، كما أنهم يعملون على مدار الساعة بهمة في معركة شرسة يخوضها العالم ضد هذا الفيروس.

وأشار الزيودي إلى انهم نماذج فخر واعتزاز لما يقدمونه في سبيل درء هذا الخطر، حيث لم يتأخروا عن تلبية النداء وأوفوا بعهدهم تاركين خلفهم أسرهم وحياتهم من أجل خدمة الناس وتقديم الرعاية والاهتمام الطبي لهم، فلهم منا تحية تقدير واحترام على جهودهم الكبيرة.