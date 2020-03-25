خليفة بن محمد: شكراً لأصحاب المعاطف البيضاء

المصدر: (أبوظبي - البيان )

وجّه الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس جمعية واجب التطوعية، الرئيس الفخري لفريق فزعة التطوعي، رسالة شكر إلى خط الدفاع الأول في قطاعنا الطبي، استجابةً للحملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وقال: هنيئاً ثم هنيئاً لوطن أصيل تقوده قيادة حكيمة، تُقّدر وتشكر تضحيات الكوادر الطبية في خضم الأزمة الوبائية لحمايتنا من عدو البشرية «كورونا»، والحد من انتشار آثاره المرضية، وتوفير بيئة آمنة وصحية، ولهذا استحقت دولة الإمارات أن تكون مركزاً عالمياً في العطاء والعمل الإنساني.

وأضاف: شكراً من القلب لأصحاب المعاطف البيضاء، الجنود المجهولين الأبطال بمختلف صفاتهم المهنية الذين أُنيطت بهم أمر العناية الصحية بأعلى طاقة إنتاجية في المستشفيات والعيادات ووحدات العناية المركزية، وغيرها من الفرق العلاجية والإدارية، ومراكز الفحص والتعقيم والحجر والعزل الطبي.