نائب رئيس الدولة يطلق حملة #شكـــراً_خط_دفاعنا_الأول

المصدر: دبي - البيان

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساباته التواصلية على شبكة الإنترنت حملة #شكراً_خط_دفاعنا_الأول.

وذلك تقديراً لجهود كافة الفرق والكوادر الطبية وكل العاملين في القطاع الصحي في الدولة، من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين وفنيين، الذين يعملون على مدار الساعة.

في ظل الظروف والتحديات التي يعيشها العالم حالياً جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، باذلين أقصى جهودهم وطاقتهم لحماية وخدمة كل إنسان يعيش ويعمل على أرض الإمارات، حريصين على سلامة المجتمع الإماراتي بكل فئاته وتوفير بيئة صحية آمنة، وذلك ضمن مساعي دولة الإمارات الحثيثة للتصدي للفيروس واحتوائه من خلال استراتيجية تقصي ورصد وحَجْر فعالة لكل المرضى من حاملي الفيروس سريع العدوى والمشتبه بهم من المخالطين للمرضى، وتسخير وحشد كل إمكانات الدولة ومواردها لمكافحة الفيروس وتقليص رقعة انتشاره والحد من آثاره ونتائجه.

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» فيديو لعدد من الكوادر الطبية في الدولة التي تقوم بواجبها في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، من أطباء وممرضين ومسعفين، واصفاً إياهم بالأبطال وخط الدفاع الأول، نظير جهودهم التي يقومون بها في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين في الدولة، مؤكداً سموه أن التحديات تصنع الرجال.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن هؤلاء يمثلون خط دفاعنا الأول في حربنا ضد الوباء العالمي، ويقفون في الصفوف الأمامية ونحن مدينون لهم وعملهم هذا لا يمكن أن ننساه.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول: «مجتمعنا مطالب بالوقوف صفاً واحداً خلف كوادرنا الطبية.. والذين يمثلون خط دفاعنا الأول في حربنا ضد الوباء العالمي»، مخاطباً سموه الفرق الطبية في الدولة بالقول: «شكراً خط دفاعنا الأول.. شكراً لتضحياتكم.. وسهركم.. وبذلكم من أجل الوطن».

وقال سموه: «كادرنا الطبي اليوم هم حماة الوطن.. وهم سياج المجتمع.. وهم يخوضون المعركة ضد أكبر عدو للبشرية.. لهم الشكر والتقدير.. يستحقون منا كل التشجيع والثناء»، متابعاً سموه: «ندعو الجميع لشكر جنود الوطن المخلصين من الكوادر الطبية من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين في قطاعنا الصحي في دولة الإمارات».

وأضاف سموه: «شكراً لكل طبيب.. شكراً لكل ممرض.. شكراً لكل مسعف.. شكراً لأصغر موظف قبل أكبر موظف.. هؤلاء ينتمون لأقوى جيش إنساني عالمي.. جيش يحارب عدو البشرية فيروس كورونا»، مؤكداً سموه: «نحن فخورون بالكوادر الطبية والإدارية الذين يضحون براحتهم من أجل مجتمعنا.. ويعطون من صحتهم من أجل صحتنا».

ولفت صاحب السمو: «كوادرنا الطبية يستحقون منا كل الاحترام.. وعلينا تحمل مسؤوليتنا المجتمعية بالحفاظ على سلامتنا وسلامة الوطن.. كي لا يضيع جهدهم وتعبهم سدى»، مشيراً سموه إلى أن «كل مواطن ومقيم وزائر على هذه الأرض الطيبة مدينون بسلامتهم وراحتهم للفرق الطبية التي تعمل دون كلل أو ملل».

وقال سموه: «جيشنا الإنساني في معركته ضد فيروس كورونا لا ينتظر منا أي تقدير أو مكافأة.. علينا مساعدته لإنجاز المهمة بالتقيد بتعليمات السلامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي والبقاء في البيوت».

وختم صاحب السمو: «نحن على استعداد لبذل كل ما نملك من موارد وإمكانات في سبيل الحفاظ على أغلى ثروة لدينا.. الإنسان.. وكوادرنا الطبية المؤهلة تقود اليوم أكبر معركة من أجل الإنسان».

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كافة فئات المجتمع الإماراتي، مواطنين ومقيمين وزواراً، إلى توجيه عبارات ورسائل شكر للفرق والكوادر الطبية في الدولة التي تقوم بمهمة وطنية عظيمة للحفاظ على حياتنا وضمان سلامتنا الصحية، من خلال #شكراً_خط_دفاعنا_الأول، وذلك لحشد همم هذه الكوادر وتقديم الدعم المعنوي لهم لمواجهة التحدي، والتأكيد على وقوفنا إلى جانبهم.

وقال سموه عبر «تويتر»: «#شكراً_خط_دفاعنا_الأول.. شكراً لتضحياتكم.. وسهركم.. وبذلكم من أجل الوطن... أنتم حماة الوطن اليوم وسياجه وجنوده المخلصين... أدعو الجميع لتوجيه الشكر لهم.. والثناء والتقدير لجهودهم المتواصلة ليل نهار.. أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين في قطاعنا الطبي في الدولة.. شكراً لكم».من جانبه قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «خالص الشكر والتقدير للكوادر الطبية من أصغر موظف إلى أكبرهم.. الذين وقفوا خط الدفاع الأول وفي الصفوف الأمامية نحن مدينون لهم وعملهم هذا لا يمكن أن ننساه».

نائب رئيس الدولة:

› كادرنا الطبي اليوم هم حماة الوطن وسياج المجتمع يخوضون المعركة ضد أكبر عدو للبشرية.. لهم الشكر والتقدير يستحقون منا كل التشجيع والثناء

› شكراً لكل طبيب وممرض ومسعف.. شكراً لأصغر موظف قبل أكبر موظف.. هؤلاء ينتمون لأقوى جيش إنساني عالمي

› كل مواطن ومقيم وزائر على هذه الأرض الطيبة مدينون بسلامتهم وراحتهم للفرق الطبية التي تعمل دون كلل أو ملل