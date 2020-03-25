قيادات بالقطاع الصحي: حافز مهم لتعزيز الطاقة الإيجابية ولمزيد من العطاء

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

ثمنت قيادات في القطاع الصحي حملة #شكرا_خط_دفاعنا_الأول، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وذلك تقديراً لجهود الفرق والكوادر الطبية كافة وكل العاملين في القطاع الصحي في الدولة، مؤكدين أن هذه الرسالة وسام فخر واعتزاز لجميع الكوادر الطبية، وهي حافز مهم لتعزيز الطاقة الإيجابية ولمزيد من العطاء.

أفضل تكريم

وقال معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن رسالة الشكر التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للفرق والكوادر الطبية كافة وكل العاملين في القطاع الصحي في الدولة، وكل من يعمل جاهداً في سبيل التصدي لفيروس «كورونا»، هي رسالة بالغة المعاني، وحافز مهم للطاقة الإيجابية التي طالما وجّه سموه بالمحافظة عليها.

وأكد أن وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للعاملين في القطاع الصحي بأنهم خط الدفاع الأول، وأنهم حماة الوطن، هو وسام شرف واعتزاز لكل منتسب لمهنة الطب، هذه المهنة الإنسانية التي عززها سموه برسالة الشكر ورفع من مكانتها المجتمعية في مرحلة مهمة وظرف شديد الصعوبة يمر به العالم.

وأضاف معالي القطامي أن دعوة سموه للجميع لتوجيه الشكر والثناء والتقدير للأطباء والممرضين والمسعفين والإداريين في قطاعنا الطبي في الدولة، هو أفضل تكريم يمكن أن يناله أصحاب هذه الرسالة النبيلة.

جهود

بدوره قال الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي وجهها للأطباء والممرضين والمسعفين هي شهادة نعتز ونفخر بها، ووسام شرف على صدرونا.

وأضاف العلماء أن وصف سموه للفرق والكوادر الطبية، بالأبطال على ما يقومون به على صعيد مجابهة فيروس «كورونا» ودورهم وجهودهم المستمرة على الدوام في كل الأقسام وفي كل الأحوال، وما يواجهونه من مخاطر وما يقدمونه من جهد وتضحيات، رفعت من معنوياتهم وزادتهم قوة إلى قوتهم، وهذا ما نتوقعه دائما من قيادتنا الرشيدة التي تتابع عن كثب أدق تفاصيل العمل.

رعاية

بدوره أكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للمراكز والعيادات، أن الفرق والكوادر الطبية كافة يصلون الليل بالنهار لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى وساهموا بشكل كبير في الحد من قدرة فيروس كورونا على الانتشار، الأمر الذي ساهم بدوره في زيادة نسبة الشفاء منه.

ولفت إلى أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحمل مضامين عالية من شأنها أن تضاعف من مجهوداتهم وطاقاتهم.

وقال إن دولة الإمارات استطاعت أن تقدم نموذجاً احترافياً عالمياً في إدارة الأزمة والمتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

ودعا الرند كافة المواطنين والمقيمين بمساعدة الكوادر الطبية وتنفيذ التعليمات والإرشادات المعلنة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية ومنها ما يتعلق بالنظافة الشخصية والابتعاد عن الآخرين وعدم التواجد في أماكن الازدحام والبقاء في المنازل.