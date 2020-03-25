النيادي والكتبي يتبرعان بمليوني درهم ويدعمان جهود مواجهة «كورونا»

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

أعلن رجلا الأعمال حميد بن سعيد النيادي ومحمد بن راشد الكتبي عن وضع المستشفى الطبي المتكامل الذي يملكانه تحت تصرف الحكومة الرشيدة والجهات الصحية المعنية دعماً للجهود الكبيرة المبذولة على مستوى الدولة ضمن الإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وانطلاقاً من الحس الوطني الذي يتمتع به أبناء الإمارات كافة. وتبرع رجلا الأعمال النيادي والكتبي بمليوني درهم لشراء المعدات والمستلزمات الطبية. يذكر أن المستشفى يضم 30 عيادة وغرفاً للعمليات والإقامة.