«كنائس أبوظبي» تدعو لرفع البلاء

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بادرت كافة الكنائس في إمارة أبوظبي بإنتاج رسالة إعلامية مصورة ليتم بثها عبر الوسائل الرقمية باستخدام معايير فنية متميزة، شارك فيها نحو عشرة من قادة الكنائس من مختلف الجنسيات والمذاهب والأطياف، وتوجهوا فيها للرعية بالدعوة للتحلي بالصبر والصلاة، واتباع التعليمات التي تصدرها السلطات الحكومية ودائرة الصحة ودائرة تنمية المجتمع، لمواجهة عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقدم المشاركون الآباء في عمل فني واحد رسالة تسامح من قلب العاصمة أبوظبي إلى العالم، مخاطبين الجمهور بسياق متتابع ومنسجم، مؤكدين محبتهم ووفاءهم للمكان الذي يعيشون به ومدى الحرية والأمل التي ينعمون بها.