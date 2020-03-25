الإمارات تتأثر بمنخفض جوي يصاحبه أمطار رعدية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المركز الوطني للأرصاد تأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يتزامن معه تدفق تيار هوائي من الغرب، يعمل على تحرك السحب من الغرب على شكل موجات متلاحقة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة للبرق والرعد.

وتوقع المركز أن يكون الجو يوم الجمعة غائما جزئيا يصبح غائماً تدريجياً على المناطق الساحلية والجزر خاصة ليلاً مع احتمال سقوط أمطار.

السبت إلى الاثنين :



يتعمق المنخفض الجوي السطحي تدريجياً يتزامن مع زيادة الرطوبة النسبية في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى تكاثر السحب تبدأ غرباً وتتحرك في اتجاه الشمال والشرق ويتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار على فترات مع فرصة لحدوث البرق والرعد أحياناً.



الرياح: معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر ومع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً.



البحر: متوسط إلى مضطرب الموج خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان .



وينصح المركز الوطني للأرصاد بأخذ الحذر أثناء قيادة المركبات خلال سقوط الأمطار والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه وتدني الرؤية الأفقية.