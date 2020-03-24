الداخلية : ارتداء الكمامات ضروري على أصحاب الأمراض المزمنة ومن يعانون البرد والأنفلونزا

المصدر: وام

أوضحت وزارة الداخلية " أن إرتداء الكمامات للأفراد سيكون ضروريا فقط على أصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الذين يعانون أعراض البرد والأنفلونزا دون باقي فئات المجتمع وذلك امتثالاً لمعايير منظمة الصحة العالمية وفي إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19".

جاء ذلك في تعميم للوزارة أصدرته اليوم إلحاقا ببيانها السابق وتجاوباً مع استفسارات الجمهور حول اشتراطات ارتداء الكمامات.

وشددت وزارة الداخلية في بيانها على أهمية الالتزام بالاشتراطات العامة والوقائية ومتابعة الأخبار المتعلقة بالتطورات الصحية من المصادر الحكومية المعتمدة، والجهات الرسمية المختصة، وعدم الانجراف وراء الشائعات وتداولها وإعادة نشرها.