مساهمات بالملايين لصالح برنامج "معاً كلنا بخير"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، عن مساهمة مصرف أبوظبي الإسلامي بمبلغ 25 مليون درهم لصالح برنامج "معاً كلنا بخير"، الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" لاستقبال المساهمات من الأفراد والجهات والشركات، تعزيراً لتضامن المجتمع في ظل الأوضاع الصحية والاقتصادية الراهنة

كما ساهم "فاعل خير" بمبلغ 12 مليون درهم لصالح برنامج "معاً كلنا بخير"، الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" لاستقبال المساهمات من الأفراد والجهات والشركات، تعزيراً لتضامن المجتمع في ظل الأوضاع الصحية والاقتصادية الراهنة.

كما ساهمت مجموعة محمد رسول خوري وأولاده بمبلغ 3 ملايين درهم

وأعلن حميد بن سعيد النيادي ومحمد بن راشد الكتبي، المساهمة بمعدات طبية بقيمة 2 مليون درهم، ووضع مستشفى كامل التجهيزات لصالح برنامج "معاً كلنا بخير".

وساهمت مجموعة المسعود بفندق سعة 400 غرفة فندقية لصالح البرنامج.

كما أعلن عن مساهمة فاعل خير يساهم بمبلغ 500 ألف درهم لصالح برنامج "معاً كلنا بخير".

وساهم علي لخريم الزعابي رئيس مجموعة لخريم للأعمال بوضع الغرف الفندقية التابعة للمجموعة لصالح برنامج "معاً كلنا بخير"

وأعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، عن انطلاق برنامج «معاً نحن بخير»، وذلك دعماً لجهود حكومة أبوظبي الحثيثة للتغلب على التحديات العالمية الراهنة من خلال تفعيل دور المسؤولية المجتمعية بفتح باب المساهمات المالية والتطوعية والعينية من الأفراد والشركات.

ويعتبر البرنامج أول مشاريع «صندوق الاستثمار الاجتماعي»، وهي القناة الرسمية التابعة للهيئة لاستقبال المساهمات المجتمعية الموجهة لحل القضايا الاجتماعية الملحة، حيث يعمل برنامج «معاً نحن بخير» على توجيه عوائده المجتمعية بمختلف أشكالها المالية والتطوعية والعينية (طبية وغذائية)، وفقاً للأولويات وبالتعاون مع الشركاء المعتمدين، وبما يخدم المجتمع ويعزز قيمته.