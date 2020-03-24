وزير الصحة متفاعلاً مع #شكرا_خط_دفاعنا_الأول: رسالة حضارية وإنسانية

المصدر: دبي ـ البيان

أشاد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع بحملة #شكرا_خط_دفاعنا_الأول، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تقديرا لجهود الفرق والكوادر الطبية كافة وكل العاملين في القطاع الصحي في الدولة، من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين وفنيين. معتبراً أنها رسالة حضارية وإنسانية وأخلاقية ورسالة أمل وتفاؤل من قيادة استثنائية أكدت "أن دولة الإمارات متحدة أمام التحديات، ومتحدة لتجاوز الأزمات، ومتحدة لحفظ المنجزات. وأن الجميع يهتم بالجميع". مشيراً إلى أن هذه الحملة تشكل عرفاناً بالجميل ووسام شرف لكافة الكوادر العاملة في القطاع الصحي، الذين لبوا نداء الواجب والوطن.

وقال معاليه : إن قيادتنا استثنائية، وحكومتنا حكومة رائدة على مستوى العالم في مختلف المجالات، وإنشالله سنتجاوز هذه الأزمة بكل قوة وعزيمة، فليس هناك حدود لما يمكننا إنجازه والمستقبل أمامنا مشرق، فالتحديات كانت وماتزال جزءاً من نجاحنا في دولة الإمارات.

وتوجه وزير الصحة ووقاية المجتمع إلى الكادر الطبي معرباً عن فخره وامتنانه لجهودهم ومثابرتهم من أجل صحة وسلامة المرضى وتحصين المجتمع ضد الوباء، مقدمين نموذجاً إنسانياً ملهماً، ملبين نداء الواجب في كافة الأوقات، تأكيدا لنهج العمل الإنساني الراسخ، الذي يعد ركيزة أساسية في المجتمع الإماراتي.

وقال معالي العويس: " لقد أثبتم أنكم قادرون على مواجهة هذه المحنة، وأنكم على قدر عال من المهنية، والإنسانية، والشفافية، كنتم في قلب الحدث، عالجتم المرضى، وقدمتم لهم أفضل الرعاية الصحية، وكنتم مبعث طمأنينة وثقة، ونرجو منكم اتخاذ كافة التدابير للحفاظ على سلامتكم لأننا حريصون على صحتكم وفخورون بأدائكم المتميز".