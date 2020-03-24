تأجيل الدعاوى والطعون المتداولة أمام الدوائر الابتدائية والاستئنافية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أصدرت دائرة القضاء أبوظبي، تعميماً بشأن استمرار العملية القضائية في أزمة فيروس كورونا، حمل الرقم 7 لسنة 2020 دعت فيه، كافة الدوائر القضائية الابتدائية والاستئنافية إلى تأجيل الدعاوى والطعون المتداولة أمامها وغير الصالحة للفصل فيها لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً مع إرسال رسالة نصية على أرقام الهواتف الخاصة بالخصوم.

وطالب التعميم كافة الدوائر القضائية الابتدائية والاستئنافية الالتزام بشأن الدعاوى والطعون المتداولة وكانت صالحة للفصل فيها بحجزها للحكم وإصدار الأحكام فيها وإيداعها وفق الإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنظيمية رقم 57 لسنة 2018 مع ضرورة إرسال رسالة نصية على أرقام الهواتف الخاصة بالخصوم.

ودعا التعميم كافة الدوائر إلى الفصل في كافة الدعاوى والطعون التي كانت محجوزة للحكم من تاريخ سابق على هذا التعميم وإيداع الأحكام وفق الإجراءات القانونية.

ووفقاً للتعميم فسيعمل قضاة الدوائر المستعجلة (المدني والتجاري والعمالي والأحوال الشخصية) عن بعد من محل إقامتهم والفصل في الطلبات المستعجلة والمقيدة والمعروضة عليهم والدعاوى التي كانت محجوزة للحكم من تاريخ سابق على هذا التعميم مع تأجيل الدعاوى المتداولة والغير صالحة للفصل فيها لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً وإخطار أطراف الدعاوى عن طريق الرسالة النصية على أرقام الهواتف.

وأشار التعميم إلى ضرورة التزام مكاتب تحضير الدعوى بالنسبة للمحاكم الابتدائية والاستئنافية بتأجيل الدعوى والجلسات المتداولة أمامها لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما بداية من اليوم وإرسال رسالة نصية للخصوم وإحالة كافة الدعاوى الجاهزة للفصل فيها أمام الدوائر المختصة دون حضور الخصوم.

ودعا التعميم السادة رؤساء المحاكم تكليف رؤساء أقسام القيد المعنية بضرورة قبول قيد الدعاوى والطعون والتظلمات (الأوامر على العرائض المدني والتجاري والعمالي والأحوال الشخصية، وكافة التظلمات الأخرى) والتي يترتب على فوات مواعيد قيدها عدم قبولها أو سقوط الحق فيها.