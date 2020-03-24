بلدية الشارقة تلزم محال بيع التجزئة بإجراءات وقائية

المصدر: الشارقة ـــ البيان

تهيب بلدية مدينة الشارقة بجميع منافذ البيع بالتجزئة العاملة في الإمارة ضرورة الالتزام بالعديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية منها مراعاة التباعد بمسافة كافية بين الأفراد خلال عملية التسوق وعند كاونتر الدفع وعدم السماح بالاكتظاظ داخل المنشأة من خلال تحديد نقاط وعلامات إرشادية على الأرض عند كاونتر الدفع وفي ممرات المنشأة، بحيث يفصل بين كل نقطة أو علامة إرشادية وأخرى مسافة لا تقل عن 1.5 متر، وتنظيم دخول الأفراد إلى المنشأة بحيث لا يكون هناك أي اكتظاظ للمتسوقين أثناء عملية الشراء، وتفعيل خدمات التوصيل للمنازل.

وتأتي هذه الإجراءات والتدابير في إطار حرص البلدية على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا.