قائمة بشركات التنظيف والتطهير المعتمدة من بلدية دبي

المصدر: دبي- وائل نعيم

أوضحت بلدية دبي أنه تم اعتماد 46 شركة متخصصة بأعمال التنظيف والتطهير في الإمارة تقوم بتقديم خدماتها للمؤسسات أو المنازل، بعد التحقق من التزامها بالاشتراطات التي وضعتها.

كما يتم تقييم وتسجيل جميع منتجات مضادات الجراثيم "المطهرات" في نظام منتجي، بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات المعتمدة وفعاليتها وامكانية استخدامها للتطهير سواء للاستخدام الشخصي أو المنزلي او للمؤسسات.



وتقوم بلدية دبي بإجراء الفحوص المخبرية المعتمدة لضمان سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة والتحقق من فاعليتها.

حيث يتم طلب فحص تأكيد الفعالية efficacytest، ضمن إجراءات التقييم والتسجيل للتأكد من فعالية المنتج ضد جميع أنواع الجراثيم المعلنة في البطاقة التعريفية للمنتج عند الحاجة، حيث وضعت قائمة بمضادات الجراثيم المعتمدة والمخصصة للاستخدام المهني "قطاع الأعمال" ويمكن التحقق من منتجات التجزئة المعتمدة، عن طريق مسح الباركود الخاص بالمنتج باستخدام التطبيق الذكي "منتجي".

إجراءات

وأشارت بلدية دبي إلى أنه تم وضع إجراءات وقائية يجب اتخاذها أثناء استخدام منتجات مضادات الجراثيم للأعمال التجارية والمهنية تتمثل في: أنه يجب على جميع موردي منتجات مضادات الجراثيم للأعمال التجارية والمهنية توفير وثائق السلامة / البيانات الفنية والتي يجب أن تحتوي على: المكونات الفعالة لمضادات الجراثيم وتركيزها في المنتج، مجال المنتج المعتمد، تفاصيل استخدام المنتج، وهل المنتج للاستخدام العام أو المهني / الصناعي فقط، وتعليمات حول طريقة استخدام، إضافة إلى تفاصيل عن ضرورة ارتداء ملابس أو معدات واقية يجب ارتداءها عند استخدام منتجات مضادات الجراثيم، واي إرشادات وقائية أخرى عند استخدام المناطق المعالجة مثل ضرورة غلق المكان لفترة معينة.

متطلبات

وكانت بلدية دبي أصدرت مؤخرا المتطلبات العامة لمضادات الجراثيم المعتمدة والمخصص للاستخدام المهني "قطاع الأعمال"، واشارت إلى أن المنتج المضاد للجراثيم يجب أن تحتوي الادعاءات الموجودة على البطاقة التعريفة للمنتج خصائص مضادة للجراثيم مثل: مضادة للجراثيم ومضادة للميكروبات ومضادة للفطريات، او مخصصة لغرض التعقيم، والتطهير.

معايير

وحددت بلدية دبي معايير الموافقة على شركات التنظيف والتطهير وادراجها ضمن القائمة المعتمدة منها: توفر الشهادات، المؤهلات والاعتمادات المتوفرة لمزود الخدمة (شركات التنظيف والتطهير) والعاملين فيها، وبرنامج الإطار الزمني للشركة للاستجابة لمنطقة / مناطق ملوثة بإصابة مؤكدة أو غير مؤكدة بالتلوث الجرثومي، وإجمالي عدد القوة البشرية للشركة والفريق الاحتياطي في حالة الطوارئ.

كذلك مطابقة وتوفر معدات الوقاية الشخصية التي سيتم استخدامها في الموقع، وتفاصيل عملية التطهير والتنظيف والمنهجية التي سيتم تنفيذها في الموقع، ومطابقة المنتجات التي سيتم استخدامها في الموقع وانواعها، والتدابير الاحترازية التي سيتم تطبيقها وتنفيذها للموظفين والعامة في الموقع عند الاستجابة، إلى جانب آلية التعامل مع النفايات الخطرة الناتجة بعد الاستجابة، ورفع التقارير إلى بلدية دبي بعد الاستجابة والقيام بأعمال التنظيف والتطهير للمواقع، و الالتزام بتعليمات بلدية دبي (إساءة استخدام التسويق / الحفاظ على خصوصية الحالات / عدم نشر الذعر في المجتمع ... إلخ.).

المعرفة اسماء الشركات المعتمدة من بلدية دبي: اضغط هنا