طالبان يساهمان بمصروفهما الشهري في جهود الدولة لمواجهة كورونا

المصدر: ابوظبي ــ البيان

تكاتفاً مع الجهود المبذولة في دولة الامارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد _19)، وتضامناً مع حكومتنا الرشيدة لمنع تفشي المرض، قرر كل من الطالبين سعد سعيد الفهيم وفاطمة سعيد الفهيم المساهمة ولو بالقليل مما أنفقته عليهما دولتهما الإمارات الحبيبة في إكمال مسيرتهما التعليمية الجامعية خارج الدولة عبر التبرع بمصروفهما الممنوح لهما من الدولة لهذا الشهر في الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فايروس كوفيد- 19 المستجد.

وقال كل من الطالب سعد الفهيم الذي يدرس في جامعة مانشستر تخصص محاسبة مالية وشقيقته الطالبة فاطمة الفهيم التي تدرس تخصص علاقات دولية بنفس الجامعة انهما يسعيان جاهدين ليكونا عند حسن ظن حكومة الإمارات التي وضعت آمالها عليهما لتحقق كل ما هو في مصلحة الوطن الغالي.

وأوضحا أنهما قررا منح مصروفهما لهذا الشهر للمساهمة في جهود الامارات في مواجهة هذا الفيروس، مشيرين الى ان الدولة ليست بحاجة لذلك ولكنها مساهمة من القلب ورد قليل من جميل ومعروف دولة الامارات الحبيبة، راجين من الله عز وجل ان يمن على الامارات الأمن والامان والصحة وعلى سائر دول العالم.