زايد للثقافة الإسلامية تفعل نظام العمل عن بُعد

المصدر: العين - البيان

تماشياً مع سلسلة التدابير الوقائية والاحترازية المُتبعة في الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بدأت دار زايد للثقافة الإسلامية تطبيق نظام العمل عن بعد في المركز الرئيسي للدار بالعين وفروعها بأبوظبي وعجمان.

وقالت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام للدار: سعياً لتطبيق شعار "ملتزمون يا وطن" وحرصاً على سلامة موظفي ومتعاملي دار زايد للثقافة الإسلامية قمنا بتفعيل نظام العمل عن بعد لضمان سير العمل على النحو المطلوب من خلال استخدام التقنيات والبرامج المختصة في إجراء الاجتماعات والمناقشات ومتابعة العمل وفق الإجراءات اللازمة لتنفيذ المهام بالشكل المطلوب لتحقيق النتائج المرجوة، وسنستمر في التسجيل في خدماتنا عبر الخدمات الذكية من خلال الموقع الالكتروني للدار وتطبيق الدخول الذكي وحسابات الدار على مواقع التواصل الاجتماعي‪.‬

وأكدت على أن قرار العمل عن بعد أثبت أن حكومة دولة الإمارات استثمرت بنجاح قدراتها في تقديم الخدمات الذكية مما يؤكد على جاهزيتها‪ ‬للمستقبل، وثمنت الطنيجي جهود منظومة العمل عن بعد التي اعلنت عنها الجهات الحكومية بالدولة مما يؤكد استمرارية العمل و تواصل الانجازات لأجل الإمارات.