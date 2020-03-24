الامارات أفضل نظام صحي عربياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تتمتع الامارات بأفضل نظام صحي في العالم العربي بحسب تقرير نشره مؤخرا موقع "ستيب فيد".

وقال الموقع في تقريره، إن الامارات بفضل اقتصادها المتطور، والاستقرار الذي تنعم به، والرعاية الصحية عالية الجودة، استثمرت بشكل كبير في مجالها الطبي على مدى السنوات القليلة الماضية وتظهر باستمرار كأكبر وأفضل نظام رعاية صحية في المنطقة في الإحصاءات السنوية.

وفي العام الماضي، تصدّر نظام الرعاية الصحية في البلاد جميع الدول العربية في مؤشر ليجاتوم للازدهار، واحتلت المرتبة 47 من أصل 167 دولة حول العالم.

ويتوزع نظام الرعاية الصحية في الدولة إلى "خدمة صحية شاملة تمولها الحكومة وقطاع صحي خاص سريع التطور". وتفخر الدولة أيضًا بإنفاق رعاية صحية مثير للإعجاب بالنسب للفرد الواحد، وقد تم تطوير مستشفياتها من الناحية التكنولوجية.

ومن خلال تخصيص ميزانيات ضخمة لهذا الحقل الحيوي، أفسحت الجهات المعنية المجال للتوسع، وتطوير مراكز مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية عالية التقنية، للتعامل مع المرض الفيروسي وتقدم خدمات اختبار أكثر من العديد من سمح المسؤولون المحليون بتوسيع الوصول وتطوير المراكز المجهزة بأحدث المعدات الطبية عالية التقنية.

وساعد نظامها الطبي المتطور على التعامل بفعالية مع فيروس "كورونا" وخصصت ميزانيات إضافية للتعامل مع هذ الوباء المستجد، وتوفير المزيد من وسائل الفحص أكثر من دول عدة.

وجاءت الكويت بعد الامارات ثم البحرين فعمان، فالسعودية والجزائر والأردن ولبنان وتونس وليبيا والمغرب ومصر وسوريا والعراق واليمن.