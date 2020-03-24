رقابة مكثفة على الأسعار في منافذ البيع بعجمان

المصدر: عجمان ــ اسامة احمد

أكد علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية على اهتمام وحرص الدائرة على عدم رفع أسعار السلع المختلفة في منافذ البيع بعجمان، وعليه تم تشكيل فريق عمل لمراقبة الأسعار والتأكد من توفرها في منافذ البيع.

وأضاف نطمئن الجمهور في إمارة عجمان على أن الوضع الراهن في الإمارة لا يدعو إلى القلق وأن جميع المواد الاستهلاكية متوفرة بكافة منافذ البيع المختلفة.



ولفت إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان في الآونة الأخيرة اتخذت عدداً من التدابير والإجراءات، حيث كثفت حملاتها الرقابية ونزولها الميداني للمنشآت والأسواق في الإمارة، تحسباً لاستغلال البعض من التجار للوضع الراهن بهدف رفع الأسعار وسط تزايد الإقبال على المواد الاستهلاكية.



كما شكلت الدائرة من منطلق حرصها على حماية المستهلك، فريق عمل من المفتشين يعمل على فترتين صباحية ومسائية وعلى مدار 24 ساعة بهدف مراقبة الأسواق بشكل دائم.



وفي نفس الشأن، قامت إدارة الرقابة وحماية المستهلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية من خلال تشكيل فريق عمل مشترك مع منطقة عجمان الطبية وزارة الاقتصاد لمراقبة الأسواق والمنشآت، كما يوجد تعاون وتواصل مباشرين من خلال الخط الساخن بين الدائرة ومركز عجمان للاتصال، في حال ورود آية شكاوى أو مخالفة للقوانين.