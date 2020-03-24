250 ألف درهم و10 شقق مجهزة من رجل أعمال إماراتي لدعم جهود الدولة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أعلن رجل الأعمال خالد عبدالله يوسف رئيس مجلس إدارة شركة «كي إنفست» في رأس الخيمة عن تقديمه دعماً مالياً بقيمة 250 الف درهم، لدعم الجهود الاحترازية والإجراءات الاستباقية والجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتخصيص 10 شقق فندقية مفروشة مجهزه بكامل الخدمات والتجهيزات لتكون تحت تصرّف وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأكد خالد عبدالله، ان مسؤولية مواجهة هذا الوباء لا تقع على عاتق حكومة الدولة فقط في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها والعالم، إنما الجميع شركاء في هذه المسؤولية، مؤكداً أن هذا الدعم يأتي إيماناً منا بالمسؤولية المجتمعية تجاه دولة الإمارات وواجباً وطنياً الذي لا يمكن التخلي عنه خلال تلك الأزمة، داعياً الله أن يحفظ الإمارات وقياداتها الرشيدة وأهلها والمقيمين على أرضها من كل مكروه.