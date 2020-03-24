"العمل عن بعد" تستعرض تطبيق النظام 100‎% في الدوائر الحكومية بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان ورئيس لجنة استمرارية الأعمال في عجمان، بحضور رؤساء الدوائر الحكومية المحلية في إمارة عجمان، الاجتماع الثاني للجنة وذلك لمناقشة انجازات تطبيق نظام العمل عن بعد، والخدمات الذكية المقدمة للمتعاملين، بالإضافة إلى الجهود الموحدة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع لضمان استمرارية العمل وكفاءته.

وأكد رئيس اللجنة على هدف الوصول إلى نسبة 100‎%‎ في التحول لتقديم الخدمات الالكترونية الذكية وتطبيق نظام العمل عن بعد، في جميع الجهات الحكومية المحلية في الامارة، دعما لجهود الدولة الوقائية في مكافحة فيروس "كورونا" كوفيد 19 ومنع انتشاره.

وناقش اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي النسبة المحققة للعمل عن بعد وفق مراحل التطبيق في كل جهة محلية باتباع الدليل الاسترشادي الصادر، ونسبة توفر التطبيقات الذكية في كل جهة، حيث أكدت جميع الدوائر تفعيلها لنظام العمل عن بعد من خلال الأنظمة والخدمات الالكترونية المقدمة، وطبق مركز عجمان للاتصال الحكومي نظام العمل عن بعد بنسبة 100%، وحولت دائرة التنمية السياحية تقديم جميع خدماتها عن بعد بنسبة 100‎%‎ وطبقت نظام العمل عن بعد للفئات المحددة ، كما طبقت دائرتا البلدية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الخدمات ذات الاولوية عن بعد، وفي الجانب الشرطي نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان تعليمات وزارة الداخلية بشأن تجديد ملكيات المركبات عبر التطبيق الذكي، بالإضافة إلى تطبيق نظام المحاكمة عن بعد والتحقيق عن بعد، إلى جانب الخدمات الذكية المقدمة للجمهور، وبادرت دائرة عجمان الرقمية بالربط الالكتروني مع 76 جهة مما سهل منظومة العمل والتواصل على المستوى المحلي والاتحادي والوزاري.

واستعرضت اللجنة الانظمة الالكترونية الموحدة والداعمة لنظام العمل عن بعد كبرنامج طارش للمراسلات الحكومية والمنصة الحكومية الموحدة وأنظمة سرية المعلومات والأنظمة المالية في المجال الاقتصادي ومركز البيانات الموحد، بالإضافة إلى مناقشة التحديات وتحديد الخدمات ذات الخطورة.

وأكد رئيس اللجنة على ضرورة تكثيف الجهود الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق الاجتماعات الالكترونية عن بعد، لضمان استمرارية الأعمال وحماية الموظفين والمتعاملين وأفراد المجتمع.