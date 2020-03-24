الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح بعد غد مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 – 28 كم/س تصل إلى 38 كم/س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:55 والمد الثاني عند الساعة 02:27 والجزر الأول عند الساعة 20:11 والجزر الثاني عند الساعة 08:15. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 10:41 والثاني عند 22:36 والجزر الاول عند الساعة 16:33 والجزر الثاني عند الساعة 05:01.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 25 16 70 35 دبي 25 17 65 35 الشارقة 25 20 80 35 عجمان 25 19 65 30 أم القيوين 24 19 80 35 رأس الخيمة 25 16 90 40 الفجيرة 26 21 95 30 العين 26 15 80 30 ليوا 26 15 85 30 الرويس 26 17 85 35 السلع 27 16 85 30 دلما 24 18 90 35 طنب الكبرى 23 17 90 40 طنب الصغرى 23 17 90 40 أبوموسى 23 16 90 35