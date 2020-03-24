التنمية الاقتصادية برأس الخيمة توقف تداول المنشورات التسويقية الورقية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، بوقف تداول المنشورات التسويقية الورقية في الإمارة بشكل مؤقت اعتباراً من اليوم الثلاثاء 24 مارس الجاري وحتى إشعار آخر، ضمن التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتماشياً مع قرار المجلس الوطني للإعلام، وذلك حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة، أن التعميم ينص على وقف الدائرة إصدار تصاريح الإعلانات الورقية "المنشورات التسويقية"، ويحظر على أصحاب المحال التجارية في كافة أرجاء رأس الخيمة توزيع الإعلانات الورقية بجميع أشكالها على الجمهور، سواء في الشوارع أو أمام المنازل أو للسيارات.

وأضاف: ستقوم الدائرة بتنظيم حملات تفتيشية من قبل مأموري الضبط القضائي لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات والالتزام بها من قبل المنشآت المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتي قد تصل إلى إغلاق المنشأة.

وناشد مدير عام الدائرة، أفراد المجتمع الاتصال على إدارة الرقابة في دائرة التنمية الاقتصادية للإبلاغ عن الإعلانات التي يتم وضعها على أبواب المنزل والمركبات، حيث قامت الدائرة بتوجيه شركات الإعلان والطباعة عدم استلام طلبات جديدة أو طبع إعلانات لعدم التعرض للمخالفات التي وضعتها الدائرة، داعياً الجميع إلى الالتزام بالقوانين والتشريعات خلال تلك الفترة لضمان تخطي الأزمة الحالية بكل أمان.