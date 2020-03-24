شرطة دبي تستخدم الدرون للتحقق من تطبيق قرار الإغلاق المؤقت للشواطئ العامة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد العقيد سعيد المدحاني مدير مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على استخدام أحدث التكنولوجيا الحديثة في العمل على تطبيق القرارات الحكومية في مناطق الاختصاص، والتي كان أخرها الإغلاق المؤقت الاحترازي للشواطئ العامة الذي أعلنت عنه " وزارة الصحة ووقاية المجتمع " و " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث " لمنع انتشار فايروس كورونا.

وقال إن شرطة دبي تُسير دوريات "الطائرات دون طيار" للتحقق من تطبيق القرار وإصدار التعليمات والتوجيهات بضرورة الإخلاء لمن قد يتواجدون في الشواطئ العامة.

وبين العقيد المدحاني أن مركز شرطة الموانئ يعتمد دوريات الطائرة دون طيار في عمله اليومي من خلال مشروع " النورس" الذي ينفذه بالتعاون مع مركز الطائرات دون طيار في شرطة دبي، مؤكداً أن تسير الطائرات دون طيار في المناطق البحرية والبرية التابعة لمركز شرطة الموانئ هدفها تعزيز الأمن والأمان، ومتابعة الحوادث البحرية وحركة الملاحة والشواطئ العامة والفعاليات في هذه المناطق.

وأوضح العقيد المدحاني أن الطائرات دون طيار مزودة بكاميرات تتمتع بالقدرة على تصوير الأحداث في مناطق التغطية سواء في فترات النهار أو الليل إلى جانب احتوائها على مكبرات صوت لبث الرسالة التي ترغب شرطة دبي في توصيلها إلى الجمهور، وحالياً يتم استخدمها هذه المكبرات لتوصيل الرسالة الخاصة بضرورة إخلاء الشواطئ تطبيقاً لقرار الدولة في الإغلاق المؤقت لها.

ودعا العقيد المدحاني أفراد الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات الاحترازية الخاصة بفايروس كورونا والابتعاد عن أماكن التجمعات والبقاء في منازلهم ، متمنياً للجميع السلامة والأمان.