عجمان للصرف الصحي تدعو العملاء إلى استخدام خدماتها عبر الإنترنت

المصدر: عجمان - البيان

كجزء من الإجراءات الإحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بهدف مكافحة انتشار كوفيد-19، وتبعاً للتعليمات الصادرة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، فإن شركة عجمان للصرف الصحي تناشد عملائها بشكل فوري للانتفاع من خدماتها الإلكترونية عبر الإنترنت بدلاً من زيارة مراكز خدمة العملاء لديها.

وقام صاحب السمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بدعم التعليمات الصادرة بهدف ضمان صحة وسلامة المجتمع مع ضمان الإستدامة والكفاءة والاستمرارية في تقديم الخدمات لسكان عجمان.

سيُطلب من العملاء الذين يريدون زيارة أي من المراكز، الحصول على تذكرة طلب خدمة عن طريق الاتصال بمركز الاتصال أولاً من خلال الرقم 067148888.

وتود شركة عجمان للصرف الصحي طمأنة عملائها باستمرارية تقديم الخدمات بلا انقطاع على الرغم من التوتر الناجم عن انتشار الفيروس.

وحول هذا الموضوع قال إلياس صفير، المدير العام لشركة عجمان للصرف الصحي: "تماشيًا مع دعمنا لجهود الحكومة والتزامها بوقف انتشار كوفيد-19، نود أن نوجه نداء إلى جميع عملائنا للانتفاع من خدماتنا عبر الإنترنت بدلاً من الحضور إلى أي من مراكزنا. وبذلك نكون قد ساهمنا في تقليل فرص انتشار الفيروس وحافظنا على الصحة العامة.".

وأضاف أيضاً: "نحن ندعم أيضًا قرار سمو الشيخ عمار بن حميد بتأسيس وتشكيل نظام إستمرارية الأعمال في حكومة عجمان. وهذا سيضمن إستمرارية العمل في أوقات الأزمات ".

سلامة الموظفين

بينما يتم اتخاذ كل التدابير لضمان سلامة العملاء، إذ وضعت شركة عجمان للصرف الصحي مبادئ توجيهية تهدف إلى الحفاظ على سلامة موظفيها. قد تم تقييد حركة الدخول والخروج من جميع نزل العمل إلا في الحالات الخاصة.

قامت الشركة أيضًا بتعليق إجازات الموظفين في حين سيوضع أولئك ممن في إجازة حالياَ إلى العزل الذاتي لمدة 14 يومًا فور عودتهم قبل العودة إلى أعمالهم. كما تم نصح الموظفين بتجنب الأماكن الإجتماعية المزدحمة وكذلك الإلتزام بالمسافة الاجتماعية من أجل تقليل فرص الإصابة.

كما قدمت شركة عجمان للصرف الصحي منظومة العمل عن بعد لموظفيها بعد إنشاء نظام الحوسبة السحابية الخاص بها.

تتضمن الخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال موقع الشركة الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول: الاستفسارات والشكاوى والتعليقات وتسجيل المستأجر الجديد وإنهاء الخدمة وطلبات شهادة عدم الممانعة.

كما يمكن طلب خدمات أخرى مثل شهادة عدم ممانعة لخارج الشبكة، ووسائل الدفع، مراجعة تخطيط مياه الصرف الصحي واسترداد الأموال عن طريق الإتصال مباشرة بمركز الإتصال.