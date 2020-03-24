إيقاف النقل البحري وبدء العمل عن بعد بهيئة النقل في عجمان بنسبة 100%

المصدر: عجمان : أسامة احمد

أعلنت هيئة النقل في عجمان عن إيقاف النقل البحري و بدء تفعيل العمل عن بعد بنسبة 100% لجميع الموظفين في مقر الهيئة صباح اليوم وذلك بعد تجربة قبل أسبوع للعمل عن بعد بنسبة 50% ، كما تم تعقيم مركز خدمة العملاء ومقر الهيئة ، ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار فيروس "كورونا" المستجد ، كما أوقفت الهيئة العمل في خطي الحافلات الخاص بكورنيش عجمان ومنطقة الزوراء وذلك بعد إغلاق هذه المناطق ضمن الإجراءات الوقائية .



وقال عمر لوتاه ، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في هيئة النقل في عجمان للبيان) بأنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية لعدم انتشار فيروس "كورونا" المستجد حيث فعلت الهيئة منذ صباح اليوم العمل عن بعد بنسبة 100% لجميع العالمين في مقر الهيئة وذلك بعد تجربة العمل عن بعد بنسبة 50% الأسبوع الماضي وتوفير كافة الخدمات عبر موقع الهيئة الالكتروني للمتعالمين.



خدمة المتعاملين

وذكر أن الهيئة تحرص على تسهيل خدمة المتعاملين ومساعدتهم في إنجاز المعاملات الالكترونية ، مشيراً إلى أن جميع معاملات الهيئة يمكن أن تقدم من خلال الموقع الالكتروني دون الحاجة للحضور شخصيا لمقر الهيئة ، مؤكدا أن الهيئة تتخذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية تنفيذًا لما اتخذته الدولة من تدابير وقائية لمواجهه الوباء في الآونة الأخيرة، كما تضع في أولوياتها سلامة متعالميها وموظفيها و الحفاظ على استمرارية العمل بشكل منتظم في ظل هذه الظروف لتحقيق رضا وسعادة المتعاملين.

وأفاد المدير التنفيذي للعمليات بانه تم إيقاف خدمات النقل البحري ، ضمن الاجراءات الوقائية لسلامة أفراد المجتمع ، كما تم إيقاف الحافلات الخاصة بنقل الركاب في خطي منطقتي شارع الكورنيش والزوراء بعد إغلاق المنطقتين أمام الجمهور من الجهات المختصة في الإمارة.



ولفت بانه تم إيقاف استلام المبالغ النقدية لأجرة الرحالات الخاصة بالحفلات في الخطوط المختلفة ويتم فقط استخدام البطاقة الخاصة بالنقل العام " مسار " او عن طريق البطاقات الائتمانية وذلك ضمن إجراءات السلامة ،كما يتم يوميا عند نهاية الرحلات إجراء فحوصات على جميع السائقين للتأكد من درجة الحرارة إضافة الى إلزامهم بلبس الكمامات والقفازات في مركبات الأجرة والحافلات من أجل سلامتهم وسلامة الركاب.