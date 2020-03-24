هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة ترصد وجود "زهرة الأوركيد" للمرة الأولى في الإمارة

المصدر: الشارقة - البيان

رصدت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة زهرة الأوركيد التي تحمل الاسم العلمي: Epipactis veratrifolia ، وهي من الأزهار النادرة التي لم يتم تسجيلها مسبقاً في إمارة الشارقة.

ويضاف هذا الاكتشاف إلى رصيد الهيئة ودورها وجهودها في صون التنوع الحيوي والحفاظ على الأنواع من الانقراض، حيث تمتلك خبرة طويلة وتجربة عريقة في الحفاظ على البيئة وحمايتها وصون الأنواع.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: "سجلت فرق الهيئة المختصة وجود زهرة الأوركيد النادرة، حيث سيتم ضمها إلى قائمة الهيئة الخاصة بالأنواع النادرة المهددة بالانقراض، وبالتالي العمل كما هو سائد في نهج الهيئة لأجل الحفاظ عليها من الانقراض".

واوضحت السويدي إلى أن نبات الأوركيد الذي تم رصده للمرة الأولى في إمارة الشارقة، أو ما يسمى سيف الغراب، (زهرة رقيقة الجمال، من أشهر أنواع الزهور وأكثرها جمالاً)، هو نبات معمر له سيقان مغطاة بشعر دقيق، كما أن أوراق الأوركيد رمحية الشكل متبادلة، وأزهارها على أعناق تتكون من ثلاث بتلات، وثلاث سبلات، لونها أخضر، وحافتها قرمزية، ويزهر النبات من فبراير حتى إبريل.

من الجدير بالذكرأن فرق الهيئة المختصة ستعمل على دراسة هذه النبتة والبحث في إمكانية إكثارها، حيث يأتي ذلك منسجماً مع توجه الهيئة المستند إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأعربت الهيئة عن شكرها وتقديرها للفرق التي تعمل على ترجمة وتنفيذ خطط واستراتيجيات الهيئة، وتشتغل على كل التفاصيل البيئية بكل جدية واجتهاد، بما يؤكد على مكانة الشارقة في عالم البيئة، حيث يليق بها أن تكون عاصمة عالمية للبيئة.