سعود بن صقر يصدر مرسوما بشأن تنظيم إجراءات تجاوز الظروف القهرية

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المرسوم الأميري رقم /6/ لعام 2020 بشأن تنظيم إجراءات تجاوز الظروف القهرية التي تواجه التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، وذلك بهدف تقديم الدعم اللازم لكافة أفراد المجتمع وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم خلال الأوضاع الراهنة.

ونصَّ المرسوم على أنه فيما عدا قضايا تنفيذ الأحكام بحقوق العمال ومسائل الأحوال الشخصية، تعد الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ حادثا استثنائيا عاما يتخذ معه قاضي التنفيذ في الإمارة الإجراءات التالية: - إرجاء تنفيذ إخلاء الأماكن المؤجرة بغرض السكن.

- استبدال منع سفر المدين خارج الدولة بحبسه.

- إرجاء إصدار قرارات ضبط وإحضار المدينين.

- وقف إجراءات الحجز التنفيذي على المنقولات والعقارات والأسهم والسندات.

- إصدار قرار بصرف مبلغ شهري يقدره القاضي من الأموال المحجوز عليها لدى البنوك بناء على طلب المحجوز عليه بما يكفل تلبية احتياجاته الأساسية وأسرته ما لم يكن له مصدر آخر لتلبيتها.

ويعمل بهذا المرسوم لمدة شهرين من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.