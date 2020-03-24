تأجيل الدورة 24 لـ"دبي الدولية للقرآن " إلى إشعار آخر

المصدر: دبي-البيان

قررت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تأجيل إقامة الدورة الرابعة والعشرين من المسابقة الدولية للقرآن الكريم والتي كان مقررا أن تقام خلال شهر رمضان المبارك المقبل، إلى إشعار آخر.

وقال إبراهيم محمد بو ملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة :" بناء على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، فقد تقرر تأجيل إقامة الدورة الرابعة والعشرين من المسابقة الدولية للقرآن الكريم لعام ١٤٤١ هـ والتى كان من المقرر إقامتها خلال رمضان القادم إلى إشعار آخر.

وكانت المسابقة الدولية للقرآن الكريم قد انطلقت قبل 24 عاما ضمن فروع جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ، وقد تأسست بناء على أوامر سامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "حفظه الله" وهي إحدى فروع جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التى توسعت بانشطتها وفعالياتها ومسابقاتها حتى بلغت 14 فرعا تصب جميعها في خدمة كتاب الله وحفظته".

وتوجهت أسرة الجائزة بالدعاء ‏والتضرع إلى الله أن يحفظ قيادة الدولة وشعبها والمقيمين على أرضها الطيبة من كل سوء ومكروه وأن يرفع هذا البلاء والمرض عن بلادنا وبلاد المسلمين وعلى العالم اجمعين.